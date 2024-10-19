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▲39K追火車組（田中-二水）車友行經八堡圳綠色廊道，風景優美。（圖／參山提供）

▲「花現參山單車嘉年華」活動，由參山處長曹忠猷主持。（圖／參山提供）

秋高氣爽，騎單車旅遊最愜意！交通部觀光署參山國家風景區管理處推出「花現參山單車嘉年華」路線，今(19)日由單車網紅Linda和舒舒領騎，由彰化縣立景崧文化教育園區出發，近千名車友騎乘在黃澄澄稻田、水圳及鐵道旁，盡情享受田野風光追風的樂趣，歡度快樂周未！參山處長曹忠猷表示，此次活動為了滿足不同年齡層的車友，推出39K追火車組（田中-二水）、19K親子組（田中）及2~6歲的兒童滑步車活動等，騎士們沿途穿梭於卦山地區的古樸小鎮，沿著老街、巷弄和田野騎行，感受小鎮的人文風情。沿途更設有導覽點與補給站，讓車友們品味當地的歷史故事和風景，將騎自行車變成小鎮漫遊體驗。活動由參山處長曹忠猷、行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧、彰化縣政府田中鎮長蕭淑芬、社頭鄉長蕭浚二及美利達曾進成副總等人擔任領騎；立法委員謝衣鳯、行政院政務顧問邱建富、彰化縣議員鄭俊雄、縣議員詹琬惠、縣議員蕭妤亘、彰化縣政府參議王彣升等貴賓到場鳴槍，近千車友浩浩蕩蕩出發。今年單車嘉年華另一特色是「鐵道併行 騎行增添新樂趣」，從田中騎到二水的追火車路線，行經田中九重葛花牆、八堡圳綠色廊道、二水自行車道、田中風車步道…等著名景點，並由知名單車網紅Linda和舒舒領騎，車友們在騎行過程中感受到二水鐵道文化的獨特魅力，為騎行增添不少樂趣。此外，在資深導覽員的精彩解說下，感受當地的歷史文化氣息。單車網紅Linda和舒舒表示，她們騎過台灣不少自行車道，這次田中二水的路線，相當好奇又充滿濃濃的人文氣息，相當推薦車友們來體驗參山處的自行車道！今年活動新增兒童滑步車的趣味競賽組別，近百位小騎士們年齡介於2~6歲，個個模樣可愛，受到大家熱烈歡迎！現場也擠入許多家長們一起為小騎士加油！參山處還為他們精心準備了超Ｑ兒童漁夫帽，讓全家大小都能體驗嘉年華的歡樂氛圍！每年騎旅活動結束後，最受車友們喜愛的活動抽獎，在今(19)日一共送出總價值新台幣十萬元的獎品，包括國際知名自行車品牌美利達車款、Apple Watch等！抽到獎品的車友們紛紛表示，參山騎旅CP值很高！下次一定會再來參加！