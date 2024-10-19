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在新北國王於TPBL台灣職籃大聯盟首戰，華裔球星林書豪在換了髮型後打出一場難以挑剔的比賽，全場攻下34分，帶領球隊以88：78取勝。今天場邊最熱的話題就是他全新的金髮造型，對於為何突然想要「改頭換面」，他受訪時表示因為不知道未來還可以打多久，因此老婆鼓勵他在場上展現更多個性。今天進場練球時，林書豪頂著一頭金髮，立刻吸引媒體和球迷對著他猛拍，而換髮型後的首場例行賽，他全場20投12中，狂砍34分，三分球9投4中，讓國王以10分之差擊敗強敵海神。林書豪也在賽後記者會上透露換髮型的靈感來源，他直言因為自己未來可能沒有太多時間能繼續打球，因此想要抓緊時間在場上做自己，「前幾年有段時間我的髮型很誇裝，但後來變得非常懶，我老婆建議說要在場上增加一點個性。」今天的比賽，林書豪手感絕佳，一點也不像是一個夏天都在養傷的球員，對此他感謝隊友的支持，「隊友無私給我空間去發揮，我也知道不可能每一場都這樣，愷諺只投2球，強森只投7球，要慢慢去平衡。但今天他們鼓勵我繼續投，不是每一支球隊都可以做到這樣。」談到在TPBL首季的目標，林書豪很珍惜地表示，不知道自己未來還可以打多久，因此這一季不管發生什麼事、結果是什麼，都想要將開心的氣氛帶給球迷。