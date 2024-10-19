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▲詹子萱拿獎感謝張鈞甯，好心情難掩。（圖／NOWnews攝影中心）

詹子萱以《愛愛內含光》拿下第59屆金鐘獎迷你劇集最佳新人獎，她在後台訪問區透露，上台領獎那刻感動到哽咽，是因為想到這是她第一部戲，也是導演第一部戲，打算把10萬元獎金拿去領養非洲的小孩，在典禮前老闆張鈞甯才傳訊息給她，要她把獎座帶回家，她也很感謝張鈞甯的支持。詹子萱拿下迷你劇集新人獎，她在後台訪問時透露，「講到導演覺得很感動，這是我第一部主演跟她第一部導的戲，很感謝跟她一起經歷這2個月。」由於是新人，她也說當時在拍攝時，不懂什麼是「連戲」所以一直NG。詹子萱是張鈞甯旗下藝人，她剛剛在台上忘記感謝老闆，「她（張鈞甯）開始前有訊息我，說希望我把獎抱回公司，很謝謝她相信我。」至於有沒有想跟張鈞甯討什麼禮物？詹子萱說，「就想跟她一起吃飯、慶祝。」也說之前跟張鈞甯一起擔任世界展望會的代言人，希望把10萬元獎金拿來領養小孩。