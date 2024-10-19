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▲許瑋甯在發表得獎感言時，不忘感謝老公邱澤。（圖／NOWnews攝影中心）

▲許瑋甯以《不夠善良的我們》拿下「迷你劇集（電視電影）女主角獎」。（圖／三立、NOWnews製圖）

許瑋甯以《不夠善良的我們》拿下迷你劇集最佳女主角獎，她到後台時仍不敢相信自己拿獎，因為坐在台下時，看著入圍影片，越看越覺得機會渺茫，而她在台上誇老公邱澤是最棒的隊友，被問有沒有想送隊友什麼禮物？她害羞說，「我回去問看看他，我們還沒聯繫上。」許瑋甯連續2年拿下迷你劇集女主角獎，對於連莊2年她感動說，「因為今年所有對手都很強，當時坐在台下，我看著所有入圍影片，都覺得得獎的可能性沒那麼大，我現在還是一片空白，我心情很激動，很開心可以受到肯定。」許瑋甯說，「很想再次謝謝工作人員，因為是非常有向心力的劇組，所有人都很團結，所以我們才能看的方向是一致的，希望《不夠善良》接下來都能順利把獎拿下。」許瑋甯在台上感謝老公邱澤，「我想謝謝我的先生，他是我最佳的隊友，沒有他的話我不可能演戲這麼輕鬆，在現場沒有心無旁騖的工作。」被問到有沒有想獎勵老公什麼？她笑喊，「我不知道，我回去問問看他，他在工作中，我們還沒聯繫上。」