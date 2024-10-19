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TPBL今（19）日進行2024-25賽季的開幕戰，在洲際迷你蛋和高雄巨蛋兩地開打，高雄全家海神對上新北國王的比賽共有8156人進場，滿場開放11000個位置；而福爾摩沙夢想家對決新北中信特攻的賽事，則是3000人滿場。新職籃聯盟在今年夏天轟然成立，7支球隊的規模讓他們被寄望成為未來的職籃主體。本周末是聯盟開幕周，不過強碰中華職棒總冠軍賽，聲量明顯被壓制，新聞熱點不如職棒。這次中職總冠軍賽前三戰都在大巨蛋開打，吸引大量票房，G1主場球隊中信兄弟球團公布首戰預售門票已經全數售罄，確定將吸引至少38,500人，而稍早根據官方實際統計後，台灣大賽首次攻蛋，總計吸引滿員的40,000名觀眾，大幅刷新台灣大賽單場最多觀眾數紀錄。至於以職籃標準來說，TPBL今天開幕戰的成績不算太差，根據PLG 2023-24球季的數據，例行賽總進場人數為476,932，例行賽平均進場人數為3,974。T1聯盟官方則是沒有提供數據，不過應該不太可能比PLG聯盟高出太多。