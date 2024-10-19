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▲林依晨（左）與鄭元暢是「惡作劇CP」，兩人一現身，就掀起滿滿回憶殺。（圖／三立電視提供）

▲《惡作劇之吻》是林依晨（左）與鄭元暢聯手主演的偶像劇代表作，曾讓他們被更多亞洲觀眾認識，是不少觀眾心目中的經典。（圖／翻攝八大）

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮上最具「回憶殺」威力的頒獎組合，莫過於一起頒發迷你劇集和迷你劇集導演的林依晨、鄭元暢，兩人合作的《惡作劇之吻》系列，曾經從台灣紅到亞洲，第2部曲《惡作劇2吻》還讓林依晨成為首位憑偶像劇登上金鐘視后寶座（第43屆金鐘獎）的女星，對於無數觀眾來說，這系列的2部曲就是大家青春的回憶，無怪乎頒獎典禮上一出現由王藍茵演唱的主題曲〈惡作劇〉，就有網友差點要掉眼淚，連林依晨都笑道：「怎麼不把歌放完？」兩人合作《惡作劇之吻》，已經是20年前的事情，林依晨讚美鄭元暢：「你幾乎都沒變。」鄭元暢笑答：「我們都變得更成熟了，而且我覺得依晨變得更漂亮，妳要不要轉一圈給大家看一下？」林依晨也大方轉身露出背部的優美曲線。《惡作劇之吻》對他們非常重要，使他們被更多亞洲觀眾認識，林依晨還因第2部曲得金鐘獎。蟬連兩屆金鐘獎迷你劇集或電視電影視后大獎的許瑋甯，也是《惡作劇之吻》的演員，劇中飾演「子瑜」，使得現場充滿了溫馨重聚的氣氛。鄭元暢還打趣問林依晨：「現在心情還好嗎？」暗指她和許瑋甯在本屆的迷你劇集或電視電影最佳女主角之爭，她才剛落敗給許瑋甯，她則充滿氣度的說道：「任何人得都很開心。」