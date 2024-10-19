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▲姊妹倆合作直播與開餐廳接連鬧翻，重逢3年後宣告決裂。（圖／翻攝自微博）

中國河南一對雙胞胎姐妹，由於出生後被分開抱養，姊妹30年間不知道對方的存在，於2021年兩人偶然間在社群網路發現彼此長得一模一樣，經過DNA鑑定才後證實是同卵雙胞胎，親姊妹重逢成為佳話。不料，姊妹重逢3年後宣告決裂，由於一起經商意見不合，如今姊妹倆形同陌路，姊姊更說如果時間倒轉，寧願不要相認，從來不知道妹妹存在更好。根據《正觀新聞》報導，這對雙胞胎姊妹張麗與程珂珂的故事讓人感慨，2021年兩人在社群網路上發現「世界上的另一個自己」，由於不僅長相一樣，連出生年月日都相同，經過DNA鑑定後證實兩人是同卵雙胞胎，只是一出生就被分開抱養，各自在不同家庭長大，兩人完全不知道對方的存在。當時雙胞胎相認的故事在網路上爆紅，姊妹倆也決心以後要一同生活。剛開始二人形影不離，一起出外旅遊度過一段開心時光。然而，姊妹倆之後打算趁著網路上的高人氣，嘗試直播帶貨，結果卻埋下3年後決裂的種子。姊妹倆過去都沒有相關經驗，因為突然爆紅而一頭熱投入直播，結果當然並不順利，毫無水花，兩人只好放棄。雖然姊妹倆互相有所微詞，認為直播事業失敗是對方的責任更大，但真正決裂的導火線還在後頭。放棄直播後，姊姊決定回河南登封開餐廳營生，妹妹得知姊姊要開店便也加入。但是姊姊認為自己是老闆，妹妹只是來幫忙上班，而妹妹則認為自己是餐廳共同合夥人，兩人認知不同，爭吵不斷，最終妹妹憤而離開，並把姊姊聯絡方式全部刪除，從此再不見面。《正觀新聞》分別與姊妹倆聯繫，兩人對於餐廳最初到底是以何種方式經營、妹妹是否有共同出資依舊是各說各話，只能說兩人心結已深，或許誰對誰錯也不重要了。姊姊最後表示，「在這段關係裡體認到金錢比親情更重要。如果再給我一次機會，我會選擇不認識她，寧願不知道她的存在」。姊姊說當初與妹妹相認時真的很開心快樂，但如今也是真的傷心失望，並稱兩人已經沒有聯絡，就是「最熟悉的陌生人」。妹妹則說自己不後悔相認，但現在就是向前看，「希望我們的故事到此就畫上句號」。