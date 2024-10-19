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▲梁修身說自己是陪跑員，會陪著這個產業走下去。（圖／NOWnews攝影中心）

梁修身獲頒第59屆金鐘獎特別貢獻獎，梁修身的兩個兒子梁正群、梁赫群擔任引言人，梁修身在台上致詞時，提到自己1970年從屏東到台北找工作，雖然很快就遇到賞識他的製作人，但因為沒受過專業訓練，演技非常爛，還被取了「棒槌」的綽號，意思是常常出槌，但他越挫越勇，54年來只做過個行業，「梁修身上台致詞，「謝謝謝謝評審委員給我一個這麼有意義的獎，剛剛看了VCR，還要謝謝李岳峰導演、朱延平導演，我是1970年從屏東來台北找工作的，我運氣好，很快就遇到恩人，遇到貴人，謝謝他們的慧眼識人，讓我很快就找到演員工作。」但從來沒受過表演訓練的他，演技可以用「糟糕」兩個字來形容，梁修身說，「跟我一起演戲的前輩，給我取了外號叫『棒槌』，我以為他們誇獎我演技，後來才知道是常常『出槌』，他們越是說我棒槌，我越是跟他們學習，我從臨演、配角到主演，導演到製作人，我從來沒離開過這個行業，我這年紀不懂什麼叫ETF，也不會跳16蹲，進入行業54年，就像跑馬拉松的陪跑員一樣，陪著這行業一路走下來，我想接下來我會繼續跑下去，我也會繼續把我自己貢獻給所有導演、製作人，我向你們學習，我也願意分享我的經驗，回顧過去，我不虛此行，展望未來，我笑容滿面，也謝謝我的家人一路陪伴，謝謝大家。」