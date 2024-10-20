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▲猴硐許多店家都有販售罐頭、貓泥、貓草等零食，讓遊客們能和當地貓咪互動。（圖／記者賴禹妡攝）

▲▼花150元就能搭乘猴硐百年礦車，還能自由體驗鑿岩機或礦車等氣動設備，相當值回票價。（圖／記者賴禹妡攝）

▲除了點招牌礦工麵之外，也可以選擇店內各式各項的小菜，同樣擁有水準之上的口味，十分推薦來猴硐品嚐。（圖／記者賴禹妡攝）

新北市瑞芳區「猴硐」是北部旅遊不可錯過的景點之一，不只曾被CNN評選為全球六大賞貓景點，還能曾是北台灣礦業文化的重心，是許多外國遊客來台必造訪的地點。而猴硐雖然近年來以貓村著名，但其實也可以在當地搭乘百年礦車，只要花費150元台幣，就能擁有一回有趣的礦工體驗。猴硐貓村曾被CNN評選為全球六大賞貓景點，是許多貓奴及外國遊客必訪的旅遊地。最初是有一名愛貓的網友發起活動，希望能成立志工隊，照顧村內的貓咪並改善環境，讓貓貓能有更好的生活條件，才逐漸變成如今國際知名的貓咪勝地。《NOWnews今日新聞》記者實際走訪，也能看到當地貓咪友善空間相當完善，不只四周店家都讓貓咪隨意走動，也販售不少罐頭、貓泥、貓草等零食，讓遊客們能和當地貓咪互動。也能見到各處設置的貓屋、糧食及飲水碗等，提供貓咪好好休息的庇護所。猴硐大多數貓咪都已十分習慣遊客的愛戴，會躺在地上任人摸，甚至是主動靠近磨蹭撒嬌，但也有部分貓咪仍然相當怕生、膽小，建議大家還是先觀察貓咪個性再輕柔接近，才不會嚇到可愛的貓貓喔！而猴硐在變成知名貓村之前，其實是北台灣礦業文化極重要的一環，「瑞三整煤廠」就是當地文明的煤礦生產工廠，並於1990年開始停止開採煤礦，轉型為保存煤礦產業歷史的場所。而新北市政府與文化部合作，2019年啟動「猴硐煤礦博物園區」修復工程，並於2022年完工，1樓由鋼筋混凝土構造；2、3樓由日治時期遺留下來的檜木與杉木建成，盡力還原整煤廠的舊時風貌。猴硐煤礦博物園區以「展現猴硐礦業舊日生活全貌與保存台灣煤礦特有的文化資產」為主題，讓遊客能深入了解台灣早期礦業的發展史，包含文史記錄、歷史文物等，也整合了周邊空間提升旅遊價值。而「猴硐煤礦博物園區」的運煤橋對面，可以搭乘有趣的百年礦車，復古的礦車會緩慢駛入舊有的鐵道，帶遊客一窺當年礦工的工作環境及生活點滴，沿途也會有歷史介紹及遺跡，在昏暗、狹小又潮濕的礦道內，能夠近距離欣賞到早年礦坑遺留下來的痕跡。《NOWnews今日新聞》記者到現場可見，搭乘礦車全票為150元，優惠票120元，營業時間為9時至18時，固定時刻才會發車，但不會在現場等候太久。搭乘後沿途欣賞礦工歷史，約10分鐘會抵達互動體驗區，有專人會在現場講解舊式採礦工具如何操作，遊客就可以自行體驗鑿岩機或礦車等氣動設備，也可以四處參觀拍照，短暫停留約30分鐘，就能再搭乘礦車回程，記者覺得非常有趣，以150元門票來說相當值得，十分適合親子、情侶同遊。說到猴硐美食，礦工麵可說是必吃的首選，一碗銅板價的古早味細乾麵，可以吃到早期礦工懷舊美味，是相當高CP值的小吃，記者也覺得簡單又夠味。除了點招牌礦工麵之外，也可以選擇店內各式各項的小菜，同樣擁有水準之上的口味，十分推薦來猴硐品嚐。那麼該如何到猴硐呢？若從台北出發，可從台北火車站搭乘台鐵自強號到「瑞芳車站」，再轉乘間車至「猴硐站」，走出車站即抵達景點；公車部分，可於瑞芳車站搭乘基隆客運808，並在「猴硐車站」下車。開車的民眾可導航猴硐車站旁附設的免費停車場，共有3個露天停車場可以選擇，也有路邊車格能停車。若要安排一日行程，往北走可以安排金瓜石、九份，往南則可以安排十分、平溪，也可以選擇到附近深澳漁港大啖海鮮，若是不知道假日該如何安排的人，不妨去猴硐擼貓、體驗礦業文化吧！