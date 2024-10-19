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▲▼楊謹華以《不良執念清除師》獲得金鐘獎「戲劇節目女配角獎」，展現終於成為金鐘得主的氣勢。（圖／記者李政龍攝、NOWnews製圖）

第8度入圍金鐘獎終於成為得獎者的楊謹華，為第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮寫下新的里程碑！從此在演技項目個人獎項方面，她再也不是悲情的摃龜女王，而是風光的金獎得主之一。當頒獎人林柏宏宣布由她以《不良執念清除師》獲得「戲劇節目女配角獎」，她淚水立刻泛流，一路哭花臉上台，在台上說道：「原來走上來的風景是這樣子的。」令電視機前的影迷聽了又想為她掉眼淚。楊謹華過去曾以《一把青》、《華燈初上》、《敗犬女王》、《鏡子森林》等7次提名金鐘獎，但無論是最佳女主角或是女配角，她總是差了點運氣，都是在台下看著其他人上台領獎，也難怪會有那麼多的感慨。本屆金鐘獎，她以《不良執念清除師》獲得提名，從入圍名單揭曉開始，她是否能夠勝出就成為矚目焦點之一，她致詞也提到真的有人在關心她是不是能破蛋，甚至突然停了半响：「我還真的沒有辦法想像，這是演戲嗎？」對於自己在角逐金鐘獎的路上走了這麼久，楊謹華感謝一直關心她的劇迷，坦言自己真的非常非常非常非常喜歡演戲，真的很熱愛這個工作，感謝家人、粉絲、經紀公司的同事，也謝謝《不良執念清除師》編導林冠慧、演她兒子的曾敬驊、戲裡另一位男主角彭千祐等同劇的合作夥伴，更感謝另一半對於她的包容，給她很大空間，可以無後顧之憂去表演。最後楊謹華提到，第一次和金鐘獎結緣，是以《白色巨塔》入圍最佳女配角，語帶玄機說道：「希望之後我可以有機會一路順遂下去。」暗藏終有一日，要抱回金鐘獎最佳女主角的雄心，粉絲們也都寄予祝福。