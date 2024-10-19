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▲TES 陣中也有3位曾經奪過S賽冠軍的老將，分別是AD位 JackeyLove、打野Tian） 以及輔助 Meiko ，但今年最終未能晉級4強。（圖／LOL Esports Flickr）

▲Faker自2013年開始，只要進入世界賽，成績都至少有4強。（圖／FB@LoL Espoet）

2024年 LOL《英雄聯盟》 S14 世界賽8強淘汰賽，今（19）日晚間上演全球關注度最高的一場賽事，由韓國 LCK 的 4 冠王者 Faker 帶領的 T1 對決中國 LPL 第二種子 TES，結果 T1 在整個系列賽都展現強大宰制力，輕鬆以3:0擊潰TES，「4冠魔王」Faker表現也相當亮眼，T1順利晉級四強。本次 T1 對決 TES 的賽事，在賽前被各界預測也將是勢均力敵的一場比賽，而在上周瑞士輪賽事中，TES曾在 BO1 逆轉贏下 T1，後續兩隊都以 3-1 戰績晉級8強，並經過抽籤後再度碰頭。沒想到今天的賽事開始後， T1 直接展現強大的 BP 深度與營運，第一場TES選出中路射手搭配埃爾文的陣容，前期一度領先，但不斷被 T1 拖延分推，27分巴龍附近團戰 T1 Faker的賽勒斯偷取對手藍寶大絕，直接打出完美操作，打出一波1換5，直接結束遊戲。第二場比賽 TES 繼續選藍方，還拿出加里歐上路對付 T1 上路藍寶，但整場比賽TES直接被 T1 營運壓制，整場比賽都沒能拿到1次擊殺就被T1推平主堡。第三場比賽TES繼續待在藍方，雙方BP上也進行變陣，首搶賽勒斯，T1也不甘示弱出招，輔助Keria選出派克，現場瞬間歡聲雷動。比賽剛開始5分鐘，Keria派克就跑線到中路與Faker加里歐配合拿到首殺，派克的遊走也大大影響TES全隊的節奏。整場比賽Keria派克表現超亮眼，最終T1也收下這場比賽勝利，整個系列賽 T1 以3:0完虐TES。事實上，Faker自2013年開始打英雄聯盟職業比賽之後，只要能順利取得世界賽資格，都能帶領 T1 至少晉級至四強，從沒有在八強就輸過比賽，本場比賽後，T1也從2021年開始，，Faker🟡10/17（BO5）⚔️20:00－ LNG1:3 WBG（WBG晉級4強）🟡10/18（BO5）⚔️20:00－ HLE 1:3 BLG（BLG晉級4強）🟡10/19（BO5）⚔️20:00－ TES 0:3 T1（T1晉級4強）🟡10/20（BO5）⚔️20:00－ GEN vs. FLY🟡10/26（BO5）⚔️20:00－BLG vs. WBG