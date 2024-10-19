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▲▼鄭元暢首奪男配角獎，在台上特別感謝啟蒙導師瞿友寧。（圖／三立、NOWnews製圖）

▲鄭元暢在後台訪問時和楊謹華相擁。（圖／記者羅偉如攝）

藝人鄭元暢出道21年，今（19）日晚上終於憑藉《有生之年》拿下第59屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，首次入圍就得獎，他上台時忍不住哽咽表示，「我走了21年，慢慢地也終於走上來了」。他在台上不僅感謝劇組台前幕後的所有人，也沒忘記感謝自己的戲劇啟蒙老師瞿友寧，以及所有親朋好友，「謝謝你們，讓我成為你們生活中的最佳男配角。」而他在後台訪問時，也說看到楊謹華得獎比自己得獎還開心，並在後台和對方擁抱。鄭元暢上台感性表示，雖然剛剛從台下走上台只花了20幾秒鐘，「但我比較「頇顢」（台語：笨拙），慢慢走，走了21年也走上來了。」他感謝《有生之年》的製作團隊，包括製作人林心如、導演等所有台前幕後的工作人員，他也感謝戲裡的家人，包括喜翔、楊貴媚、吳慷仁、林哲熹、方志友和謝展榮，「你們讓高嘉揚這個角色更完整，並且有愛的活在觀眾心中，讓觀眾看到不一樣溫度的鄭元暢。」最後，鄭元暢也感謝他的表演啟蒙導師瞿友寧，還有一路走來合作過的夥伴們，「今天很多人都在現場，有與你們的相遇，才有今天的我」，他也開玩笑說，感謝造型團隊，才讓他可以人模人樣的站在舞台上，「最後我想要說，每個人都是自己生活中的主角，我要謝謝在我生活中有一群很可愛、貼心、理解、包容、愛我的家人朋友們，謝謝你們，讓我成為你們生活中的最佳男配角。」鄭元暢在後台訪問時，看到楊謹華拿下女配角獎，直呼「楊謹華得獎比我得獎開心！」他也分享，自己花了21年首次鍍金，從入圍那天就開始擬感言，「到現在還覺得不太真實」，他也說自己出道在偶像劇很好的年代，所以海內外粉絲都能夠認識他，也很多工作機會，至今仍會被問《惡作劇之吻》相關的問題，但他覺得不用想太多，時間到了年紀到了，就會有潛移默化的改變，在後台也和楊謹華互相擁抱。