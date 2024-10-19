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▲第59屆金鐘獎戲劇節目最佳女配角獎，楊謹華以《不良執念清除師》成功奪獎，她在獲獎當下一臉不可置信，愣了10秒後掩面爆哭，流著淚水走上舞台拿獎。（圖／三立電視提供）

▲楊謹華在《一把青》中飾演師娘，出色精湛的演技讓人印象深刻，也入圍了第51屆金鐘獎最佳女主角獎，最終卻以一票之差敗給柯佳嬿的《必娶女人》。（圖／公視提供）

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（19）晚登場，在頒發到戲劇節目最佳女配角獎時，8度挑戰金鐘獎的楊謹華以《不良執念清除師》成功奪獎，她當下不可置信地掩面爆哭，因為楊謹華過去曾7次問鼎金鐘獎，卻都與獎座擦身而過，如今她終於成功拿獎，讓一票PTT網友也看哭狂刷恭喜：「陪榜好久終於得獎」、「師娘早該得了」。第59屆金鐘獎戲劇節目最佳女配角獎，楊謹華以《不良執念清除師》成功奪獎，她在獲獎當下一臉不可置信，愣了10秒後掩面爆哭，流著淚水走上舞台拿獎。楊謹華先前曾7度入圍金鐘獎，卻接連可惜擦身而過，被網友封為「金鐘最大苦主」，是往年大家公認最大遺珠。楊謹華致詞時，仍然對於一切感到很不真實，她一面哽咽一面表示：「走上來這段路真的讓我全身都很麻，原來走上來的風景是這樣子的。」楊謹華強調，她真的非常熱愛表演工作，中途曾經歷挫折、失去自信，但身邊的人不斷給予支持鼓勵，也出現很多貴人幫助，「我要謝謝你們，真的謝謝你們不斷給我鼓勵。」最後更特別感謝老公的陪伴，「因為他常跟我說，只要看到我快樂，他就會快樂，非常謝謝你。」對此，PTT網友也欣喜若狂，狂刷整排恭喜，「太感人了啦」、「師娘早該得了」、「師娘沒得，蘇媽媽沒得，結果這齣鍍金XDD」、「女配真的都很強，恭喜」、「希望之後能獲視后」、「陪榜好久終於得獎」、「 一把青她是我心目中的女主角」、「她明明是實力派，卻等了這麼久，辛苦了」。而回顧楊謹華過去入圍的作品，曾問鼎金鐘獎的7部戲劇包含《白色巨塔》、《敗犬女王》、《女王的誕生》、《一把青》、《滾石愛情故事－新不了情》、《鏡子森林》、《華燈初上》，其中有5部還是入圍戲劇最佳女主角獎。而楊謹華在《一把青》中飾演師娘，出色精湛的演技讓人印象深刻，也入圍了第51屆金鐘獎最佳女主角獎，最終卻以一票之差敗給柯佳嬿的《必娶女人》，讓觀眾直呼可惜。另外，楊謹華在《華燈初上》飾演媽媽桑蘇慶儀，同樣也被觀眾認為表現得可圈可點，最後也是以一票之差敗給謝盈萱《四樓的天堂》。楊謹華成為入圍卻沒得獎最多次的演員，她也在即將上映的Netflix影集《影后》預告中，以劇中角色的身分自嘲：「我演過很多的戲，也入圍很多次的金鐘跟金馬，沒有拿過一次。」超真實台詞被網友們笑喊是本色演出，如今楊謹華成功入袋第一座金鐘獎，也讓大批粉絲及網友拍好叫好。