我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳慷仁以《有生之年》拿下第59屆金鐘獎的「戲劇節目男主角獎」。（圖／NOWnews製圖）

藝人吳慷仁憑著《有生之年》入圍第59屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，雖然因為忙於工作，在頒獎典禮前臨時宣布無法現身頒獎典禮現場，不過他今（19）日仍憑藉著在戲中的優異表現，順利獲得男主角獎，再拿下一座視帝獎盃，他不僅在感謝所有幕前幕後的工作人員，最後也感謝女友邵雨薇這幾年的陪伴與包容。吳慷仁今日因為工作因素，沒有現身頒獎典禮現場，因此由《有生之年》導演許肇任代領獎項跟發表感言。許肇任表示，「我跟吳慷仁合作3次，這次終於能幫他拿這個獎」，替吳慷仁謝謝評審、謝謝金鐘59、謝謝幕前幕後團隊，以及製作人林心如。信件中，吳慷仁也感謝戲中的所有家人，「謝謝你們在戲裡的陪伴，謝謝媚姐跟喜翔哥，能與你們一起演戲是最寶貴的經驗」。吳慷仁在信中也感謝導演林志儒的鬼才與幽默，以及許肇任的才華與溫柔，「不擅言詞的小任是遇過最為演員著想的導演，合作了3次，才在《有生之年》聽懂他說的過生活」。最後吳慷仁沒有忘記女友邵雨薇，「謝謝她這幾年的陪伴與包容，容忍我對角色的嘗試與任性，胖胖瘦瘦的很不健康，我會開始注意身體健康的。」