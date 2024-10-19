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國外數位人力媒合平台的最新調查報告顯示，許多公司對Z世代的年輕員工十分不滿意，有6成主管表示已有解僱今年大學應屆求職畢業生的經驗，還有不少人透露未來可能會避免再次聘用應屆畢業生。根據《EuroNews》報導，數位人力媒合平台「Intelligence.com」的最新調查顯示，將近1000位受訪主管中，有6成表示已經解僱了今年的大學應屆求職畢業生，有6分之1的受訪主管未來傾向不再僱用Z世代員工（指1997～2010年代出生的人）。受訪主管抱怨，Z世代員工缺乏良好的職業道德，溝通困難，不能很好地回應並處理工作上的指示，普遍沒有為職場的需求做好準備，又容易感到被冒犯，且熱衷於爭取在辦公室中獲得特權。加州大學柏克萊分校哈斯商學院高級講師施羅思（Holly Schroth）認為，Z世代員工對職場以及工作擁有「不切實際的期望」，因為他們在大學時期就往往更注重於課外活動，而不是實際獲得工作經驗。施羅思表示，Z世代員工缺乏與顧客和同事進行社交互動的基本技能，也不知道職場禮儀，公司需要對這些新員工進行適當的入職培訓，並給予充分的教育，主管不光是經理人，還要扮演「教練」的角色。另外，之所以有這麼多企業迅速解僱應屆求職畢業生，或許也與新鮮人求職高度依賴父母有關，另份人力調查顯示，高達70％的年輕求職者承認在求職過程中向父母尋求幫助，有25％的年輕求職者甚至會帶父母去面試，這可能導致他們真正進入職場後很快遇到困難。