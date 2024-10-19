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▲優人神鼓《聽海之心》震撼登場，以地為幕、天光為景的舞台上，將擊鼓、靜坐與武術融入創作中，引領觀眾走進一個關於大海與生命的故事。（圖／南市府提供）

▲優人神鼓《聽海之心》引領觀眾共同感受截然不同的五感饗宴。（圖／南市府提供）

2024「臺南 400 農漁地景藝術節」地景劇場15日移師來到北門井仔腳瓦盤鹽田，微涼的深秋，暮色漸深，國際知名的表演團體「優人神鼓」在鹽田上帶來精心創作的《聽海之心》精彩演出。除了精彩的表演外，現場還特別安排了免費義相活動，打卡拍照就能獲得的限量500份祈福鹽更是秒殺一空。「臺南 400 農漁地景藝術節」地景劇場，結合臺南壯闊的山海地貌，下半年首場在無米樂故鄉後壁菁寮農田上的秋收稻穗舞蹈表演好評不斷，第二場選定在臺灣現存最古老的井仔腳瓦盤鹽田震撼登場，暨《2022白金之舞》後又一盛大巨獻。副市長葉澤山、農業局長陳仲杰、民政局長姜淋煌共襄盛會，表演由北門國中大鼓揭開序幕，為這片歷史悠久的鹽田增添活力，眾所矚目的優人神鼓《聽海之心》震撼登場，以地為幕、天光為景的舞台上，將擊鼓、靜坐與武術融入創作中，引領觀眾走進一個關於大海與生命的故事，共同感受截然不同的五感饗宴。祈福鹽是產自井仔腳瓦盤鹽田，遵循古法三曝九曬，所曬出的天然鹽結晶，再經過「鯤鯓王平安鹽祭」百年科儀與王爺加持後，所形成的新世代祈福聖物，令獲得祈福鹽的觀眾開心不已。「臺南 400 農漁地景藝術節」地景劇場最後一場演出將於10月26日（六）上午11時登場，由唐美雲歌仔戲團於新化果菜市場帶來《文化遊園》。