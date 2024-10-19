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▲《有生之年》團隊共享金鐘獎「戲劇節目獎」的殊榮，該據共獲6座獎，包括男女主角、男配角等，是第59屆金鐘獎戲劇類的大贏家之一。（圖／記者李政龍攝）

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮，《八尺門的辯護人》與《有生之年》成為兩大最風光的贏家，不只分別獲得「迷你劇集獎」和「戲劇節目獎」，總計各自抱回7項與6項獎，後者更拿下戲劇節目男主角（吳慷仁）、女主角（楊貴媚）與男配角（鄭元暢）、導演等大獎，出盡鋒頭。金鐘獎戲劇類的頒獎競賽按照影片長度規格分成迷你劇集與電視電影、戲劇節目兩大類，今年在這兩部分都出現大贏家橫掃的現象，前者以《八尺門的辯護人》最威猛，除了得到「迷你劇集獎」外，李銘順得到「迷你劇集或電視電影男主角獎」，身兼編導的唐福睿也在編劇一項得獎，技術項目也有斬獲，還包括戲劇類節目創新獎與並非由評審選出的最具人氣戲劇節目獎。《八尺門的辯護人》之外，《不夠善良的我們》得到最佳女主角（許瑋甯）、男配角（柯震東）、造型設計和原創歌曲等4獎，也收穫頗豐。至於長度較長的「戲劇節目類」獎項，《有生之年》幾乎囊括所有重要大獎，除了最佳女配角（楊謹華）和編劇都由《不良執念清除師》得獎外，其他都是《有生之年》獲得。而電視電影則是《客家電影院─唱歌給你聽》最威風，得到「電視電影獎」及攝影、燈光、剪輯等技術類的獎項。