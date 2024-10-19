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▲鄭元暢（左）、楊謹華（右）分別拿下最佳男配角與最佳女配角獎。（圖／記者李政龍攝）

楊謹華以《不良執念清除師》拿下第59屆金鐘獎最佳女配角獎，戲劇類評審在受訪時透露，楊謹華這組是死亡之組，最後和黃舒湄二選一，而楊謹華勝出的原因，是因為她鬆弛的表演，讓大家看到她不同的一面；評審也透露最大遺珠則是小S。對於楊謹華拿獎，評審高慧君說，「真的是生死之組，真的是滿辛苦的，因為黃舒湄的表演能量非常強大，但是強大跟謹華的鬆弛中間選擇，在《不良執念清除師》跟兒子之間不良的依存很強烈，讓我們看到她鬆弛的一面，楊謹華險勝1票。」而視帝頒給剛和中國簽約的吳慷仁，是否有政治考量，戲劇類評審主任委員薛聖棻透露，「我們評選過程以作品說話，這是開會的共識，單就報名參賽作品的表現給予的。」薛聖棻也透露，排在吳慷仁後面的是柯叔元，「下午開票才知道結果，今年有個很特別的是，第一次大家開始評審達成共識的，一路過來都是有共識，有分歧的到最後一次都還是會花長時間討論。」迷你劇集女主角獎頒給《不夠善良的我們》許瑋甯，迷你劇集召集人林孝謙說，「迷你劇集女主角廝殺很久，這次討論先過半選出最後兩個，進入最後殊死戰，那最後是雷嘉汭跟許瑋甯，花了40分鐘，非常激烈，林依晨、雷嘉汭都在前面，雷嘉汭像珍珠一樣照亮黑暗世界，她在語言下的苦工也很令人敬佩，就反殺了林依晨，進入殊死戰，但評審也有鼓勵林依晨演出很好，希望她再接再厲。」林孝謙透露，迷你劇集最佳男配角獎最後是柯震東跟黃迪揚捉對廝殺，相差1票，女配角是苗可麗跟黃采儀對決，評審也很鼓勵采儀，「她要演一個出家人跟剃光頭，沒有浪費任何一場戲，非常敬業又努力。」而今年《八尺門的辯護人》和《有生之年》是最大贏家，評審方向有想強調哪種類型？戲劇類評審主任委員製作人薛聖棻透露，「今年的類型很多元，一開始討論也對長度結構做討論，因應媒體環境改變未來可能更多元劇種，相對文化部會針對獎項做分類調整。」迷你視帝李銘順則是一路過關斬將，在第一輪就勝出。薛聖棻說，「我的遺珠是小S，像小S跟Lulu這種跟專業演員比，面對的挑戰是，她們的綜藝感的轉移是一個很大挑戰，她們兩個都發揮得非常好，剩下其他評比問題就是劇種不同，我們評審組成有監製、編劇和導演以及製作人，彼此要互相說服也不太容易，除非能提出很清楚的見解，花了將近快4小時才看到結果，過程都是很神聖的。」而鄭元暢拿下迷你劇集男配角獎，薛聖棻也給予肯定，「小粽是偶像劇演員，在生活劇扮演哥哥和爸爸是不容易，他是明星光環很重的，要怎麼說服人家，很多喜歡這部劇的人都會喜歡他的表現，以一票之差勝出。」