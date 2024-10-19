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▲讓參與的民眾親述曾經接獲或遭遇詐騙集團電話的過程，從中知道詐欺的種類及手法，民眾除得到宗教庇佑，又能獲知防止被詐騙的知識。（圖／高市警局少年隊提供）

高市警局少年警察隊於17日(農曆十五號)與前鎮區天臺聖宮利用一貫道道親大拜拜的機會攜手反詐騙的時機向來參拜的民眾宣導防範新型態詐欺、拒絕毒品、網路使用安全及「打詐新四法」等相關議題，讓參與的民眾親述曾經接獲或遭遇詐騙集團電話的過程，從中知道詐欺的種類及手法，民眾除得到宗教庇佑，又能獲知保住荷包，防止被詐騙的知識。根據高雄市政府警察局近期犯罪統計資料分析，發生較多的詐欺案類為假投資(約佔23%)、假網拍(約佔15%)、解除分期付款(約佔10%)、假交友投資(約佔8%)等類型，上述詐欺類型較容易發生在有經濟能力的成年人族群，詐騙集團常會利用人的貪念來誘使被害人墜入詐欺的陷阱。少年警察隊隊長陳仁正率團持續結合宗教團體辦理宣導，細心提醒民眾勿讓「貪心」與「不甘心」吞沒了財產。除了宣導上述詐欺類型，並宣導「假 Tiktok 電商開店賺錢詐騙」、「誘長者辦自然人憑證詐財」等新型態詐欺手法以及政府推行的「打詐新四法」政策，讓來參拜的民眾能夠充分識詐，避免荷包內的金錢被詐欺集團騙走，更鼓勵民眾為「種子」分享反詐知識至鄰居與親友，減少被騙。少年警察隊除了著重校園識詐宣導，更主動結合各宗教團體辦理宣導，建構跨界防詐聯盟，以第一線實務查緝案例讓信眾能有所警惕預防被害發生，希望藉由宣導呼籲各宗教信眾勿輕易相信高報酬、低風險的詐欺術語，不管詐騙手法如何變化，謹記反詐騙秘訣「一聽、二掛、三查證」，避免自己成為下一位受害者。