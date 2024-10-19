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▲楊謹華在台上激動泛淚，直呼：「原來頒獎台上的風景是這樣。」（圖／三立提供）

▲鄭元暢坦言自己為了金鐘獎，這一路走了21年。（圖／三立提供）

▲梁修身曝光自己從業以來的心境，表示會越挫越勇：「回顧過去，我不虛此行。」（圖／三立提供）

演藝圈年度大事第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮，在今（19）日於台北流行音樂中心正式展開，如今開獎結果曝光，幾家歡樂幾家愁，而《NOWnews今日新聞》也整理出了這次奪獎的3大重點人物回顧，分別是先前入圍7次金鐘，卻屢屢落敗的楊謹華，在今天終於以《不良執念清除師》獲得戲劇節目女配角獎。而出道21年的鄭元暢，今年則是首度入圍金鐘獎，以《有生之年》拿下戲劇節目男配角獎的殊榮；另外現年76歲的資深演員梁修身則是獲頒特別貢獻獎。今年46歲的楊謹華，出道多年來在戲劇圈一直有不錯的表現，不過卻總是止步於金鐘入圍，並無獲獎，盤點她過去入圍的所有作品，像是2006年的《白色巨塔》入圍過戲劇節目女配角獎、2009年的《敗犬女王》更曾角逐過視后，後續《女王的誕生》、《一把青》、《鏡子森林》、《華燈初上》等4部作品都數度入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎。不過一直到今年，楊謹華才真的獲頒「戲劇節目最佳女配角獎」，首度將獎座牢牢拿在手中，她淚流滿面地表示：「原來頒獎台上的風景是這樣。」讓許多粉絲鼻酸，在直播留言區獻上衷心祝福。而藝人鄭元暢出道21年，今天晚上終於憑藉《有生之年》拿下第59屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，而這也是他首次入圍金鐘獎，在台上他忍不住哽咽表示，雖然剛剛從台下走上台只花了20幾秒鐘，「但我比較「頇顢」（台語：笨拙），慢慢走，走了21年也走上來了。」更感謝《有生之年》的製作團隊，包括製作人林心如、導演等所有幕前幕後的工作人員，他也感謝戲裡的家人，包括喜翔、楊貴媚、吳慷仁、林哲熹、方志友和謝展榮，「你們讓高嘉揚這個角色更完整，並且有愛的活在觀眾心中，讓觀眾看到不一樣溫度的鄭元暢。」而在本屆金鐘獎上，獲頒特別貢獻獎的是現年76歲的導演梁修身，他在上台致詞時表示：「謝謝謝謝評審委員給我一個這麼有意義的獎，剛剛看了VCR，還要謝謝李岳峰導演、朱延平導演，我是1970年從屏東來台北找工作的，我運氣好，很快就遇到恩人，遇到貴人，謝謝他們的慧眼識人，讓我很快就找到演員工作。」後續更透露自己多年在業界的心路歷程：「跟我一起演戲的前輩，給我取了外號叫『棒槌』。」沒想到竟然是常常出槌的意思，但梁修身卻越挫越勇：「回顧過去，我不虛此行，展望未來，我笑容滿面。」