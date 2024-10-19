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▲吳慷仁今天缺席，由《有生之年》導演許肇任代替領獎跟發表感言。（圖／三立）

▲楊謹華以《不良執念清除師》拿下金鐘獎女配角獎，在台上忍不住落淚。（圖／三立）

▲許瑋甯確定蟬聯金鐘獎迷你劇集女主角獎，再度奪下視后寶座。（圖／NOWnews攝影中心）

▲鄭元暢出道21年首度拿下金鐘獎男配角獎，讓許多粉絲相當感動。（圖／記者李政龍攝）

▲柯震東首度入圍金鐘獎，就拿下迷你劇集或電視電影最佳男配角，致詞時公開秀出被稱為「老婆」的紅內褲，成為典禮上極有哏的一刻。（圖／三立電視提供）

第59屆戲劇類金鐘獎頒獎典禮已於今（19）日順利落幕，現場精彩橋段不斷，受到許多關注。《NOWnews今日新聞》特別整理本屆5大亮點，包括吳慷仁缺席仍奪視帝寶座、許瑋甯連莊視后以及楊謹華終結7次槓龜終於拿獎、鄭元暢合體林依晨以及柯震東在台上拿出紅內褲的片段，都引起不小討論，其中吳慷仁在典禮前臨時宣布不到場，但仍拿下男主角獎，最讓網友吃驚，「證明他的演技真的好！」吳慷仁今天雖然因為忙於工作，無法現身金鐘獎頒獎典禮，不過他仍憑藉著《有生之年》中優異的演技，順利拿下戲劇節目男主角獎，並由導演許肇任代領獎，堪稱今晚最大亮點。結果一出爐，也隨即掀起所有網友討論，「吳慷仁得獎，不就代表台灣影視界真的不受政治干預嗎？」、「雖然他是非真的很多，不過確實演戲好，也算是實至名歸啦」、「撇開政治，他真的是演戲很棒、有實力的演員。」楊謹華過去曾以《一把青》、《敗犬女王》、《白色巨塔》、《鏡子森林》、《華燈初上》等夯劇入圍金鐘獎，不過前7次入圍都槓龜，是不少人心中的最大遺珠。而她今年終於一雪前恥，靠著在《不良執念清除師》中的精湛演戲，首度拿下金鐘獎戲劇節目女配角，她在現場也瞬間崩潰大哭，並說：「原來走上來的風景是這樣子的。」許瑋甯憑藉《不夠善良的我們》拿下迷你劇集最佳女主角獎，由於她去年才以《她和她的她》拿下去年金鐘獎「迷你劇集／電視電影女主角獎」，今年二連霸也掀起不小討論。她在台上不僅提到很感謝合演同劇、一起入圍同獎項的林依晨，更特別誇讚老公邱澤是最棒的隊友，「如果沒有他，我沒辦法演戲演得這麼輕鬆。」今日頒獎典禮上最具「回憶殺」威力的組合，莫過於一起頒發迷你劇集和迷你劇集導演的林依晨、鄭元暢，兩人合作的《惡作劇之吻》系列是不少劇迷心中難忘的回憶，而2人一上台，背景隨即播放王藍茵演唱的主題曲〈惡作劇〉，勾起許多人的回憶。而鄭元暢不僅在頒獎環節掀起討論，他出道21年，今年終於憑藉《有生之年》首度奪下金鐘獎男配角獎，他在台上哽咽表示，「我走了21年，慢慢地也終於走上來了」，也讓許多粉絲看到飆淚。柯震東這次首度轉進小螢幕角逐金鐘獎，就以《不夠善良的我們》獲得迷你劇集／電視電影男配角獎，在台上他感謝在劇中合作的林依晨、許瑋甯和賀軍翔。在下台前，他還特別把「老婆」拿出來，原來是上面繡有日本動漫《葬送的芙莉蓮》圖案以急「抱紅金鐘」字樣的紅內褲，當下他還親吻了一下紅內褲，並說沒有穿上，但還是想秀給大家看。