2024台灣大賽進行中華職棒史上第7次的「獅象爭霸」，G1戰局峰迴路轉，統一獅在先發投手古林睿煬退場後崩盤，第6局被中信兄弟一口氣打下7分大局，終場以4：10落敗。20日雙方繼續進行系列賽G2，由中信兄弟猛登對決統一獅的勝騎士。《NOWnews》也為讀者賽事以及轉播方面的資訊。
⚾G2先發投手資訊
中信兄弟推出猛登先發，今年25場出賽，投出10勝3敗、防禦率2.86；本季對統一獅5場拿下1勝1敗，防禦率3.06，在32.1局投球中，每局被上壘率為1.02、被敲出19支安打，其中包括2發全壘打。
統一則由勝騎士出馬，例行賽他先發26場，繳出14勝5敗、防禦率2.49佳績，包攬中職勝投、三振王。本季勝騎士對戰兄弟7場，在47局投球中被敲出29安，包括3發全壘打，對戰成績為4勝1敗，防禦率僅1.53。
⚾▍賽事資訊 ▍
賽制：由中信兄弟與統一7-ELEVEn獅進行7戰4勝制。10/19-10/27（主場2-2-3制，10/21(一)、10/24(四)為移動補賽日）
以下為中職轉播資訊：
⚾有線電視
緯來電視網 ：中信兄弟
DAZN ：、樂天桃猿主場
博斯頻道 ：統一獅（全主場）
MOMO ：統一
中華電信 MOD
愛爾達體育家族：中信兄弟
DAZN ：樂天桃猿主場賽事
博斯頻道：統一獅（全主場）
⚾網路直播平台：
LINE TODAY（免費）：味全龍、富邦悍將、統一獅
MyVideo （免費）：富邦悍將、統一獅
CPBLTV
DAZN:中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅、樂天桃猿（六隊都有）
Twitch ：
中信兄弟 https://twitch.tv/brothers_baseball
樂天桃猿 https://twitch.tv/dazntw1
Hami Video ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅
歡樂看Fain TV ：味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅
ELTA.tv ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將
LiTV線上影視 ：統一獅
四季線上4gTV ：統一獅
亞太電信GtTV ：統一獅
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中信兄弟推出猛登先發，今年25場出賽，投出10勝3敗、防禦率2.86；本季對統一獅5場拿下1勝1敗，防禦率3.06，在32.1局投球中，每局被上壘率為1.02、被敲出19支安打，其中包括2發全壘打。
統一則由勝騎士出馬，例行賽他先發26場，繳出14勝5敗、防禦率2.49佳績，包攬中職勝投、三振王。本季勝騎士對戰兄弟7場，在47局投球中被敲出29安，包括3發全壘打，對戰成績為4勝1敗，防禦率僅1.53。
⚾▍賽事資訊 ▍
賽制：由中信兄弟與統一7-ELEVEn獅進行7戰4勝制。10/19-10/27（主場2-2-3制，10/21(一)、10/24(四)為移動補賽日）
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