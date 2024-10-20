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▲中信兄弟先發投手德保拉冠軍賽首戰繳出7局失3分優質先發為中信兄弟先取得一勝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.19）

▲高塩將樹此役只投1局退場，雖然失1分，但也製造2次三振，看起來有一定壓制性，換得有點太早了些。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.19）

▲不過比起投手調度，統一獅首戰的守備才是真正問題。（圖／記者葉政勳攝）

台灣大賽第1戰，中信兄弟能以10比4擊敗統一獅取得勝利，贏球關鍵除了洋投德保拉，擺脫開局不穩的問題，最終繳出優質先發的內容外；統一獅王牌投手古林睿煬因傷提前退場，後續的牛棚投手調度與守備不穩定，無法守住原有的領先優勢，也讓台灣大賽第1戰的勝負分差結果，差距有一點大。距離前1次正式先發出賽相隔11天，德保拉一開賽明顯不在狀態內。除了內外角的進壘點不夠精準，常投到球數落後外，統一獅一開始就設定要用小球戰術來搶分，除了因為首戰是古林睿煬先發，只要取得領先，即便是低比數的戰情，仍有贏球機會之外，也可測試德保拉的狀態。一開始統一獅的策略也確實奏效，首棒林佳緯安打上壘後，邱智呈的短打刻意點過德保拉的移動路徑，形成內野安打。3棒陳傑憲想要複製同樣短打內容，雖未成功，但也製造德保拉失誤，獅隊無人出局就攻佔滿壘，並且順利攻下3分。不過後續統一獅未能多追加比分，一舉擊潰德保拉，主要是7棒陳重羽在攻擊選擇上，太想要把球打進場內，選球沒做好，追打明顯偏低的變化球，多製造了1個出局數，還沒再多打進分數，下1棒的陳聖平也沒能補上，事後來看是關鍵之一。後續德保拉找回控球手感，多能夠取得好球數領先，把投打對戰主動權要回，從第3局開始，連續解決14名打者，加上後續隊友火力支援取得分數領先，投得更有侵略性，亦讓統一獅打者只能更積極出棒，卻沒能獲得好結果。古林睿煬延續季後挑戰賽手感，最快球速154公里，與指叉球的搭配也得宜。中信即便將擅打直球的打者，儘量往前段棒次去做佈局，不過明顯中信打線應對有困難，前2局都無法做確實擊球，也因此3局下，中信兄弟無人出局想用短打推進跑者，先讓分數開張，但宋晟睿短打失敗，變相讓該局攻勢結束。4局古林睿煬傷退，統一獅選擇高塩將樹中繼。他的控球能力不錯，過往也是先發底，加上直球、指叉球的搭配與古林睿煬類似，是滿適合的長中繼人選。不過統一獅後續盤算是投手車輪戰，只讓高塩將樹投1局退場，雖然失1分，但也製造2次三振，看起來有一定壓制性，換得有點太早了些。後續接替的林子崴，統一獅則是希望他以左投優勢來面對中信兄弟的左打群，不過前2棒的岳政華、陳子豪都沒能抓到出局數，等於工作只完成一半，且12球只有5球好球，控球明顯與前2名投手有落差，打者很好設定，即便抓到2個出局數，但也再讓中信兄弟再追回1分。不過比起投手調度，統一獅首戰的守備才是真正問題。6局下江坤宇安打後，與下1棒的岳東華，一直試圖做戰術搭配，最終滿球數的提前起跑，捕手陳重羽接球位置已是明顯壞球，就是4壞保送，陳重羽卻仍傳向二壘，還形成暴傳，變成無人出局一、三壘有人。面對9棒高宇杰，王鏡銘穩住情緒，投在外角的進壘位置，形成打在棒頭上右外野飛球，右外野手林佳緯啟動卻慢了好幾拍，不僅沒能完成接殺，還讓球彈到後面去，接連2個重要失誤，讓中信兄弟攻下追平分，氣勢也就此逆轉。後續邱浩鈞的中繼，在有壓力情況下面對宋晟睿、岳政華接連投出保送，連續2打席配球，都是為了避免善打直球的2名打者狙擊，所以大量使用曲球，卻無法投進好球帶，但如果沒有前面2個失誤，或許配球也不用投得這麼有壓力才是。最終6局下中信因為對手的失誤與控球，順利攻下7分逆轉，也把比賽一波帶走。