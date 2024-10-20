我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳慷仁在《有生之年》中飾演啃老魯蛇，從到家庭後，他發現每個家人都遇到不同的難關。（圖／TVBS提供）

▲《有生之年》在第59屆金鐘獎橫掃6項大獎。（圖／記者陳明安攝）

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於19日晚上順利落幕，《有生之年》相當風光，總共拿下6項大獎，不僅包辦最大獎戲劇節目獎、戲劇節目導演獎，吳慷仁、楊貴媚也憑藉此劇雙雙奪下視帝、視后寶座，氣勢相當驚人，不少還沒看過此劇的網友，看到結果後，紛紛喊「真的這麼厲害嗎？好想看」、「太強了吧，該朝聖了！」《NOWnews今日新聞》也特別替讀者介紹戲劇內容以及收看平台，可再次回顧演員在劇中的精采表現。《有生之年》男主角「高嘉岳」（吳慷仁飾）是一名創業失敗，還被女友戴綠帽的啃老魯蛇，於是他決定回家道別後，結束自己的生命。不過他回家後才發現家人關係也不融洽，每個人的人生都有不同的難題，像是爸媽感情失和、二弟在家庭中沒有歸屬感、三弟對未來很茫然等，他進而重新審視自己人生的故事，之所以能引起廣大網友共鳴，在於劇中血淋淋的呈現家人之間愛與恨互相交雜的情感，精準描繪出家庭之間的千絲萬縷。由於《有生之年》演員陣容相當堅強，不僅有影帝吳慷仁、影后楊貴媚，還有喜翔、鄭元暢、方志友、林哲熹、孫可芳等實力演員，因此當時未演就先轟動，獲得外界關注。而播出後也確實沒讓人失望，在Netflix首播之後，就成為台灣區周排行榜戲劇類的冠軍，最高收視率也有1.10。《有生之年》在本屆金鐘獎也有相當亮眼的成績單，吳慷仁、楊貴媚雙雙拿下視帝、視后寶座，鄭元暢出道21年也憑藉此劇首度拿下男配角獎，而謝祖武的兒子謝展榮也獲得最佳新人獎，還有導演和戲劇節目大獎也由該劇包辦，總共拿下6個獎項，幾乎所有大獎得主都是《有生之年》。《有生之年》已在去年9月17日播出，於八大戲劇台、華視首播，隔周於TVBS歡樂台重播，在網路平台上也有Netflix、Hami Video、中華電信MOD、愛奇藝國際站4個平台可觀看。不過目前節目已經播畢，電視上已經無法再看到，如果想要重溫劇情或是朝聖此劇的民眾，可上到4個網路平台觀看。