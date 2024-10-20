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▲林心如上一次登上金鐘獎的獲獎舞台，是9年前憑藉《16個夏天》拿下「最佳戲劇獎」的時候。（圖／NOWnews攝影中心）

▲林心如製作的《有生之年》拿下第59屆金鐘獎戲劇類最大獎「戲劇節目獎」。（圖／NOWnews製圖）

模特兒發跡成為演員的林心如，10多年前晉升製作人，這段日子以來製作不少電視電影與綜藝節目，19日晚間，等了9年的她，終於再以《有生之年》製作人的身分，拿下第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮的最大獎「戲劇節目獎」，全台觀眾與她一同享受獲得榮耀的高光時刻。細數林心如的演藝生涯，她以製作人的身分就出品過17部影視作品，最具代表的就是近年廣受觀眾喜愛的《華燈初上》以及《有生之年》，可惜前者鎩羽而歸，當年風光入圍金鐘獎11項，結果只拿走1獎項；如今終於以《有生之年》雪恥成功。林心如1993年以模特兒發跡，到了1995年才拍到人生第一部電視劇《臺灣重案錄》，闖蕩了好幾年，才在1988年主演《還珠格格》裡的「紫薇」聲名大噪，此後戲路大開，戲約接踵而來。成功轉型演員的林心如，主演代表作實在多到數不清，除了《還珠格格》當年掀起轟動，《16個夏天》、《我的男孩》也是她的代表作。2011年，林心如再轉型製作人並同時兼顧演員事業，多了一個身分的她，製作了《16個夏天》、《我的男孩》、《她們創業的那些鳥事》，但最具代表、最受觀眾歡迎的製作作品，就是《華燈初上》以及《有生之年》。其實她2021年製作的《華燈初上》，在2022年風光入圍第57屆金鐘獎11個獎項，結果只有拿走「爆紅戲劇獎」1個獎，其餘通通槓龜；過了2年，林心如雪恥成功，今晚憑著製作的《有生之年》拿走今晚最大獎「戲劇節目獎」，她帶著劇組、演員群走上台，回想上一次登上金鐘舞台上，已經是9年前的《16個夏天》，不過當時她不是以女主角的身分上台，一樣是以「最佳戲劇獎」的參演者、製作人的身分登台體驗高光時刻。林心如今晚上台領獎表示：「天啊，上一次上來是9年前《16個夏天》，謝謝金鐘獎，謝謝評審，謝謝TVBS，謝謝《有生之年》所有的台前、幕後人員，導演、編劇，還有演員、造型，恭喜媚姐（楊貴媚）跟小綜（鄭元暢），還有導演...對不起我太緊張了。展榮展榮（謝祖武兒子），對對對！啊！志友妳怎麼沒上來？阿對，妳上不來對不起！對不起對不起！謝謝謝謝！然後我真的真的要特別感謝TVBS給我那麼大的空間，一直一直的支持我，讓我做想要做的戲，謝謝Nick總監！」《有生之年》本屆入圍金鐘獎10項，最終抱走6項獎，包含：謝展榮「戲劇節目最具潛力新人獎」、鄭元暢「戲劇節目男配角獎」、楊貴媚「戲劇節目女主角獎」、吳慷仁「戲劇節目男主角獎」、許肇任、林志儒「戲劇節目導演獎」、最大獎「戲劇節目獎」等，略輸抱走7項獎的大贏家《八尺門的辯護人》，成為今年金鐘獎戲劇類的第二大贏家。2011年《傾世皇妃》（出品人）2012年《姐姐立正向前走》（總製作人）2013年《畫皮之真愛無悔》（藝術總監）2014年《少年神探狄仁傑》（製作人）2014年《16個夏天》（製作人）2016年《秀麗江山之長歌行》（藝術總監）2017年《我的男孩》（製作人）2021年《她們創業的那些鳥事》（製作人）2021年《華燈初上》（總製作人）2023年《有生之年》（製作人）2012年《遺忘》（製作人）2014年《我的媽媽》（出品人、製作人）2023年《光露營就很忙了》（製作人）2023年《光開門就很忙了》（製作人）2016年《魔宮魅影》（出品人）2017年《秘果》（總策畫）2021年《迷失安狄》（監製）