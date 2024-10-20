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▲吳慷仁看到自己得獎，忍不住當場落淚。（圖／吳慷仁提供）

吳慷仁憑藉在《有生之年》中精采表現，拿下第59屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，雖然他今（19）日因為忙於工作，臨時宣布無法現身頒獎典禮現場，不過他仍時刻緊盯頒獎典禮，看到自己獲獎的時候，更開心看向工作人員，接著看到導演許肇任上台代領獎時，他還忍不住落淚，並不停用手抹掉眼淚，看得出來他情緒非常激動。吳慷仁本來要以入圍者身分出席金鐘獎頒獎典禮，原本也預計要和林心如一起成為紅毯壓軸星光。不過在頒獎典禮前3天，三立電視表示，「吳慷仁因工作無法出席金鐘，我們尊重入圍者的決定。」吳慷仁雖然沒有出席典禮，但仍憑藉劇中的優異演出，拿下金鐘獎戲劇節目男主角獎。而在中國大陸忙於工作的吳慷仁，其實也時刻緊盯頒獎典禮，他聽到自己的名字時，先是對著鏡頭露出笑容，接著看到導演許肇任上台代替自己領獎，忍不住笑說「他比我還緊張欸！」接著他摀住自己的嘴巴，接著眼眶微微泛紅，還用手抹掉眼淚，看得出來情緒非常激動，但他隨後又馬上上工，直喊「繼續拍戲！繼續工作！」