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▲楊謹華身邊的人現在都會「自我解套」不敢面對頒獎典禮。（圖／記者嚴俊強攝）

▲楊謹華拿下金鐘女配。（圖／記者嚴俊強攝）

▲彭千祐雖然沒拿獎，但擔任頒獎人也算是另類「上台」。（圖／記者嚴俊強攝）

▲曾敬驊擔任頒獎人自認「太鬆」。（圖／記者嚴俊強攝）

楊謹華以《不良執念清除師》拿下第59屆金鐘獎最佳女配角獎，她在慶功宴上心情終於平緩下來，不好意思地說，「畢竟也是第一次，沒辦法控制好。」對她而言一切都像是做夢一樣，老公也在家哭慘，傳訊息跟她說「我老婆我驕傲」。楊謹華坦言過去每次入圍都會想感言，「我記得以前都會寫好一張紙拍照下來做紀念，很好笑吧，這次就沒有，每次入圍當然都會希望得獎，但沒有覺得這次一定會，當下只覺得這是在演戲嗎？真的很不真實，到上台那一刻都很不真實。」她在台上說希望接下來一路順遂，解釋是回想到當初因為《白色巨塔》踏入金鐘殿堂，「這次好像又是從頭來過的感覺，希望開花了，有機會能再和大家一起參與，也希望接下來也可以順遂。」這一路走來她也遇到挫折，迷惘和撞牆期，不管旁人再怎麼鼓勵，最終還是要自己面對，這是最辛苦的過程，好在有家人和朋友當最堅強的後盾，拿獎之後老公傳訊息給她說「我老婆我驕傲」讓楊謹華會心一笑，「滿貼心可愛的，我有問他要不要來，他說沒關係讓我自己玩就好，他在家裡哭累了（喜極而泣），真的很謝謝他，就是從我跟他在一起的這幾年，他真的是非常全力支持，告訴我要勇敢一點，人生只活這麼一次，要做開心的事，他是一個非常好的隊友。」楊謹華說因為入圍好多次，也摃龜好多次，家人也陪著她經歷好多遍這種失落，「他們也是不敢面對，以前會熱情支持，但經歷太多次，大家現在都會自我解套，我媽就是去打麻將啊，我老公就待在家裡不來現場。」評審最後說楊謹華勝出原因是因為「鬆弛感」，楊謹華則說都是因為導演林冠慧的劇本寫得太好了，所以大家都很進入狀態。至於有沒有需要安慰摃龜的彭千祐和曾敬驊？楊謹華說，「不用吧！他們還那麼多機會，彭千祐還一次入圍兩項，是不是很厲害，代表未來的路是非常的可以期待的。」