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▲《有生之年》導演許肇任（左起）、鄭元暢、楊貴媚、謝展榮、林心如。（圖／記者葉政勳攝）

▲楊貴媚認為越資深越難拿獎。（圖／記者葉政勳攝）

▲楊貴媚睽違25年再次拿金鐘視后。（圖／記者葉政勳攝）

吳慷仁以《有生之年》拿下金鐘視帝，才剛和中國經紀公司簽約的他缺席典禮，不過仍緊盯直播，劇組出席慶功宴時，導演許肇任說，「他很怕我亂講，我很緊張！」而他背著一個後背包上台詞差點跌倒，他也解釋那是吳慷仁劇中的包包，沒想到坐在他附近的人都想幫他拿包包，一來一往才讓他差點跌倒。許肇任背著一個大包包上台替拿下視帝的吳慷仁致詞，在走上台時還不小心跌倒，許多網友都好奇那個包包裡面是有什麼重要的東西一定要背上台嗎？許肇任解答，「那是吳慷仁劇裡面的包包，他都背著那個包包流浪。」許肇任說吳慷仁一直在看直播，「他看我有沒有亂講話，他很怕我亂講，我很緊張。」楊貴媚聽完笑說，本來還想幫許肇任拿包包的，完全不知道還有這層含義，許肇任說，就是因為徐譽庭想幫他拿包，才害他差點跌倒。楊貴媚睽違25年再次拿到視后，她坦言心情很不一樣，以前年紀輕還在學習怎麼進入角色，現在有了人生歷練，更明白媽媽的角色該如何詮釋，楊貴媚認為，越資深的演員越難得獎，「在台灣演藝圈會被認為已經演了很多年戲了，你的年紀也到這裡，演得好是應該，但我在想，資深的藝人每一年心境在改變，面對的每一代新演員也都在改變，演法也不一樣，導演們也很創新，如何迎合現在社會的家庭氛圍，在內化成自己更難，真的很不容易。」