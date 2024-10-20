我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳慷仁以《有生之年》拿下第59屆金鐘獎的「戲劇節目男主角獎」。（圖／NOWnews製圖）

▲林依晨（右）、許瑋甯（左）入圍同個獎項，最終許瑋甯勝出。（圖／記者吳翊緁攝）

▲楊謹華以1票之差險勝黃舒湄。（圖／NOWnews攝影中心）

▲柯震東以1票之差，幸運擊敗黃迪揚。（圖／記者陳明安攝）

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮昨（19）日順利落幕，主演《有生之年》的吳慷仁、楊貴媚奪戲劇節目視帝、視后，評審團在頒獎典禮結束後也公布評選內幕。評審薛聖棻透露，吳慷仁和《女兒大人加個賴》的男主角柯叔元進入最後一輪投票，最終，吳慷仁才以具有優勢的票數勝出。而電視電影（迷你劇集）女主角也碰上投票殊死戰，最後3強是許瑋甯、林依晨和《八尺門的辯護人》女主角雷嘉汭，由許瑋甯獲勝。吳慷仁昨日未出席頒獎典禮，由《有生之年》導演許肇任代為領獎，吳慷仁在中國拍戲同時也看著轉播及訊息偷偷落淚。評審表示戲劇節目最佳男主角獎也進行了幾輪投票才選出來，入圍者還包含曾敬驊、柯叔元、傅孟博、劉俊謙；吳慷仁和柯叔元纏鬥到最後，才以具有優勢的票數勝出，53歲柯叔元惜敗。評審團也透露，迷你劇集（電視電影）女主角獎其實也非常難選，入圍者有《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯，和《公視人生劇展—彈味中的嬰孩》楊富江、《八尺門的辯護人》雷嘉汭、《暗潮》楊貴媚，最終進入3強環節的有林依晨、許瑋甯、雷嘉汭。林依晨率先被刷掉，評審團認為她雖演得好，「但是雷嘉汭像珍珠，照亮整部戲」，最後由許瑋甯和雷嘉汭殊死戰投票，許瑋甯勝出。另外，評審團也表示投票「死亡之組」還包含戲劇節目女配角獎，入圍者有槓龜多年的楊謹華及《華麗計程車行》黃舒湄、《有生之年》方志友，和《何百芮的地獄毒白》孫可芳、鍾瑤。評審透露楊謹華其實險勝黃舒湄1票而已。迷你劇集最佳男配角柯震東，也僅贏過《鹽水大飯店》黃迪揚1票，眾人表現都很優秀。