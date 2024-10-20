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「蠻牛」和「喬帥」的生涯最終戰！球迷期待的「六王大滿貫」表演賽在沙烏地阿拉伯首都利雅德開打，Rafael Nadal和Novak Djokovic正面交鋒，激戰兩盤後Nadal以2：6、6：7（5：7）不敵 Djokovic，網壇史上最偉大的交鋒可能要畫上休止符。在沙烏地阿拉伯舉辦的「6王大滿貫（The 6 Kings Slam）」將在今年10月開打，Novak Djokovic和Rafael Nadal兩位現役傳奇都確定參加，Carlos Alcaraz、Jannik Sinner、Daniil Medvedev、Holger Rune這些好手也都在出戰球員名單當中。這一項賽事提供參賽的6位男子網壇明星每人至少120萬英鎊（約合台幣5074萬元）的出場費。這次賽事頗有世代交替之感，Nadal輸給西班牙後輩、巴黎奧運男雙搭檔Carlos Alcaraz，Djokovic則是敗給了義大利新星Jannik Sinner，兩人在季軍戰碰頭。最終喬帥擊敗了因傷狀態下滑許多的Nadal，兩人賽後笑著在網前擁抱，Djokovic也用網球拍鼓掌送別Nadal，還對他說：「不要離開網球，再多待一會兒，留在我們身邊。」氣氛相當溫馨、感人。而Nadal則是說，「感謝生涯中你和我在球場上分享的這些時刻，我們是很棒的宿敵組合，你幫助我推進到極限，所以我真的很感謝，因為若不是你，我可能不會是今天這樣的球員。」非常有風度地感謝了Djokovic帶給他的競爭。Nadal與Djokovic生涯對抗在巴黎奧運網球男單第二輪的對決後，兩人生涯共合計拿下46座大滿貫，彼此交手過多達60次，Djokovic以31勝29敗的戰績些微領先，幾乎每一場都是經典，都是拳拳到肉的底線對決。Djokovic很可能是地表上少數能穩定將Nadal平均轉速3600轉的正拍上旋球打回去的球員；而Nadal也是少數能讓巔峰喬帥在場上展露出極度失望情緒、並且無計可施的人。Djokovic是擊敗Nadal次數最多的球員，而Nadal同樣也是擊敗Djokovic次數最多的球員。在私下關係上，Nadal和Djokovic並沒有建立起如和Federer之間的偉大友情，相反的兩人曾經在一些問題上有過較勁，隔空嘴仗也不少。不過他們都對於對方在網壇的地位和實力給予極大的認可，相互尊敬彼此是男網最偉大的球員之一。