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▲許瑋甯蟬聯視后，致詞時激動哽咽，還不忘告白老公邱澤。（圖／三立提供）

▲林依晨（右）雖然輸給許瑋甯（左），但她說自己很為好朋友開心。（圖／記者吳翊緁攝）

第59屆金鐘獎許瑋甯以《不夠善良的我們》拿下迷你劇集最佳女主角獎，繼去年《她和她的她》後，蟬聯后冠。許瑋甯在台上致詞還不忘感謝在家看轉播的老公邱澤，更說邱澤私下也偷偷發了很多條語音給她：「他好像比我自己得獎還要開心」。而邱澤昨（19）日深夜也透過經紀人回應，驕傲喊道：「我以太太為傲為榮」，相當甜蜜。許瑋甯再奪一座金鐘獎，上台領獎時，她除了感謝同劇演員、劇組，也提到老公邱澤：「我想謝謝我的先生，他是我最佳的隊友，沒有他的話我不可能演戲這麼輕鬆，在現場心無旁騖的工作。」許瑋甯在慶功宴上也不忘放閃，表示有收到老公的語音訊息，聽起來聲音有比較激動，感覺比她這個得獎者還開心。之後邱澤也透過經紀人回應，看到許瑋甯得獎他真的很開心，還驕傲地說「我以太太為傲為榮」，並附上愛心符號，可見小倆口感情相當甜蜜。許瑋甯獲獎後也表示，這次她和林依晨以《不夠善良的我們》雙雙入圍，本來還在猜有沒有機會同時得獎，兩人一起牽手上台，可惜最後只有自己拿獎座，但她認為自己飾演的Rebecca和林依晨飾演的簡慶芬，是互相成就彼此的角色。林依晨則表示自己本來就預感許瑋甯會得獎，在場很多人包括楊謹華、鄭元暢都是她的好朋友，看到大家拿獎她一樣也很開心。