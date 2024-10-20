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▲歐洲（ECMWF）模式25日20時模擬圖顯示，擾動前進至呂宋島東北角，未來轉向台灣東部近海，闖進警報區（圖左）。美國（GFS）模式25日20時模擬圖則為已通過呂宋島北部，未來向南海前進（圖右）。（圖／吳德榮提供）

▲一周降雨趨勢分析。（圖／中央氣象署提供）

今北台灣天氣明顯濕涼，氣象專家吳德榮表示，根據19日20時各國模式顯示，西北太平洋在未來10天，大約有2個熱帶擾動發展，因為有中緯度與熱帶大氣的交互作用，比夏季複雜，故各模式模擬的行徑，不但有差異、且不斷大幅調整，其中歐洲模式模擬有侵台疑慮。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」指出，歐洲（ECMWF）模式25日20時模擬圖已大幅調整前進至呂宋島東北角，未來轉向台灣東部近海，直接闖進警報區。美國（GFS）模式25日20時模擬圖則調整為、已通過呂宋島北部，未來向南海前進。而今（20）晨大台北、宜花已有降雨，冷空氣弱、低溫未見下降；截至5時3分，各地區平地最低氣溫約在21至24度，包括北部（新北石碇區）21.1度、中部（南投中寮鄉）23.0度、南部（高雄田寮區）23.6度、東部（花蓮壽豐鄉）22.8度。吳德榮表示，19日20時歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（20）日東北季風影響，，冷空氣弱、其他地區氣溫降幅較小；晚起轉乾，降雨漸歇。各地區氣溫為北部20至27度、中部22至32度、南部22至33度、東部21至33度。最新模式模擬顯示，明（21）日迎風面雲量仍多，北海岸、東半部有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴，白天氣溫略升。；周二晚起北台再轉濕涼，其他地區氣溫小幅下降。