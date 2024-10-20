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台灣大賽G1在台北大巨蛋開打，昨（19）日有4萬名球迷進場觀看中信兄弟對決統一獅，透過網路和電視收看的人數更是不計其數，球員和教練在場上的一舉一動都成為話題。昨天統一獅遭到逆轉，以4：10輸給了對手，有球迷就透過唇語解讀了「餅總」林岳平當下在投手丘上對胡智為說的話，被「翻譯」出來的話也受到熱議。統一獅這一場比賽錯失好局，先發投手古林睿煬壓制3局好投，卻因傷退場。在他之後的6名牛棚投手完全壓不住，所有人上場卻都有掉分，合計被敲10支安打、投出6次保送，丟掉10分，讓中信兄弟在比賽中段逆轉比賽。胡智爲此役作為本場比賽統一的最後一任投手，上場主投2又1/3局，面對12打席用50球，好壞球各半，被敲3支安打，投出2次保送，丟掉2分。他上場時統一已經從領先打到落後，但7局他投出變相的三上三下，但第8局在被曾頌恩敲出全壘打後，之後又保送了江坤宇。在一次林岳平上來叫暫停時，他走上投手丘對胡智爲說了幾句，網路上許多網友對此感到好奇，紛紛開始解讀「唇語」試圖了解餅總當下到底說了些什麼。有球迷認為林岳平總教練當下對後援投手們的表現已經相當不滿，因此揣測語氣是：「你連投進去都沒辦法喔？投好！」、「你連投進去都沒辦法嗎？加油啊！」、「你連一出局都沒辦法嗎？加油啊！」，不少人認為以當下的情緒狀態和情況，這種猜測語氣和說話內容都相當到位，感嘆：「餅總真的氣壞了」。但也有人認為林岳平只是在提醒胡智為「後面沒人了，加油啊！」所以希望他好好投完這一局，吃定剩下的局數。在網路上討論的相當熱絡。