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▲張清芳說自己必唱〈你手中的清水燒〉，是為了紀念作曲人陳志遠。（圖／上引娛樂提供）

▲張清芳和江蕙（如圖）是多年好友，開玩笑說老闆都把歌留給江蕙唱。（圖／國慶晚會在台北官網）

歌后張清芳昨（19）日在台北小巨蛋舉行安可場演唱會，一連帶來多首經典好歌。演唱會上張清芳也特別感謝到場支持的張小燕，表示因為張小燕介紹才認識作曲人陳志遠，獲得量身打造的歌曲〈你手中的清水燒〉，可惜陳志遠上天堂了；張清芳說自己為了紀念摯友，每場演唱會都一定會唱到這首歌。另外，張清芳也曝光老闆「獨寵江蕙」內幕，讓人笑翻。張清芳昨日在「TimeLESS演唱會 花見特別安可場」演唱歌曲〈你手中的清水燒〉，更特別感謝坐在包廂看演唱會的張小燕：「因為您，我才認識了陳志遠老師，也因為您，他幫我量身定做了這首歌〈你手中的清水燒〉。」張清芳說她2011年把這首歌收入到專輯時，陳志遠已經過世，自己為了紀念他，決定每場演唱會都唱一遍〈你手中的清水燒〉，令人動容。張清芳也演唱了新歌〈續曲〉，她說這首歌是女創作人陳小霞的作品，張清芳笑說兩人去年聊天時，才發現陳小霞發表了3千多首歌，居然沒一首是她唱的；張清芳因此開玩笑點名前唱片公司老闆桂鳴玉：「這時候我就要怪桂姐了，她都給江蕙唱，不給我唱。」笑說在她的主動要求下，這才獲得陳小霞量身打造的新歌〈續曲〉。張清芳在唱到安可曲〈燃燒一瞬間〉時，也一度泣不成聲，哭到最後一句差點唱不出來。張清芳坦言她是被歌迷的支持給感動了，「在台北場從來都沒有過安可，讓我很過意不去」，因此昨日才特別換裝，還帶來安可曲〈純粹〉、〈別來無恙〉，讓歌迷大合唱時也忍不住紅了眼眶，現場氣氛相當感人。