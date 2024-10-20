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臺灣港務公司基隆分公司新建蘇澳港旅運中心6月啟用後，蘇澳港成為郵輪業者靠泊臺灣港口的新選擇，精品級郵輪「珊瑚地理學家」看準蘇澳及宜蘭地區擁有豐富多樣的觀光及文化資源，將於10月23日首航蘇澳港，帶領旅客探索蘭陽地區的獨特風情。港務公司說明，「珊瑚地理學家」為珊瑚探險郵輪公司旗下的探索型郵輪，總噸位5516噸，可搭載120名旅客，主打紐澳地區、亞太、南太平洋、印度洋等熱帶地區的探索深度旅遊。港務公司指出，本次航程以基隆港為母港出發，於10月23日靠泊蘇澳港，旅客人數60人，下一港將前往菲律賓。基隆港務分公司為了迎接「珊瑚地理學家」首航蘇澳港，特別規劃安排拖船噴水儀式，以及致贈旅客印有蘇澳港旅運中心圖案的紀念杯墊，熱情歡迎旅客的到來。考量到蘇澳港航道、碼頭水深及旅運中心通關效率等港口條件，基隆分公司將蘇澳港的郵輪業務發展，定位為提供中小型郵輪靠泊服務，正好適合近年來興起的中小型「高端」、「探索型」郵輪市場。為此，港務公司基隆分公司也積極與縣政府、蘇澳鎮公所合作，共同規劃蘇澳港周邊推薦旅遊行程，提供周邊熱門景點的觀光路線圖、伴手禮店資訊和交通指引等，並且完善交通接駁配套措施，期能創造更多國際郵輪靠泊誘因，以促進宜蘭地區產業及經濟發展。