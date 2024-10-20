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前總統蔡英文結束歐洲行，今（20）日清晨返抵台灣，但未在桃機發表談話或受訪。外交部指出，蔡英文前總統訪歐期間出席捷克「公元兩千論壇」（Forum 2000），並順訪法國及歐盟總部所在地比利時。她以「民主團結戰勝威權挑戰」（Overcoming Authoritarian Threat through Democratic Unity）為題發表的演說獲得全場觀眾起立鼓掌，訪歐行有著深化台歐關係。外交部今表示，前總統蔡英文在「公元兩千論壇」開幕式與捷克總統帕維爾（Petr Pavel）見面，論壇期間並會晤捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）及眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová），就增進台捷民主夥伴關係交換意見。訪問法國期間，則應邀出席法國最具規模的工商協會「國際企業行動聯盟」（MEDEF International）舉辦的「台法企業交流會」；並應法國參議院友台小組主席勒莫恩（Jean-Baptiste Lemoyne）邀請參訪參議院。蔡前總統隨後續訪歐盟總部所在地比利時布魯塞爾，由歐洲議會副議長皮切諾（Pina Picierno）在歐洲議會大門親迎接待，包括歐洲議會政策顧問與助理在內，共計超過80名歐洲政要與專家到場歡迎。總務長蕾斯曼致詞時，讚揚蔡前總統任內面對中國打壓，堅定捍衛民主自由的勇氣與決心，並呼籲民主陣營應合作應對威權擴張，反制中國扭曲聯合國大會第2758號決議。外交部強調，我國與歐洲理念相近、夥伴關係密切友好，捷克總統帕維爾於今年1月13日接受媒體訪問時，公開祝賀我國順利完成民主選舉，是歐洲首位公開祝賀我國大選的國家元首。台法關係近年來持續升溫，除了去年頒布「7年建軍法案」重申法國將持續捍衛台海自由航行權，法國也是首個就中國片面更改M503航線案公開表態的歐洲國家。歐盟也持續以具體行動支持台海和平與穩定，包括去年6月30日歐盟於領袖峰會結論中，首度納入對台海情勢的關切，顯示支持台海和平穩定、反對片面改變台海現狀及任何武力威脅已是歐盟全體會員國的共識。台灣作為國際社會負責任的一員，將持續深化與歐洲理念相近夥伴的合作，共同守護全球及區域的安全與繁榮。