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▲荷律律對著鏡頭甜喊「中信兄弟總冠軍」，身體向前傾時，「事業線」若隱若現。（圖／荷律律IG)

▲昨日中職台灣大賽（總冠軍賽）G1中信兄弟啦啦隊PS女孩陣容。（圖／Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊FB）

▲今日中職台灣大賽（總冠軍賽）G2中信兄弟啦啦隊PS女孩陣容。（圖／Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊FB）

▲邊荷律透過電視關心戰況，又叫又跳的瞬間全被拍下。（圖／邊荷律IG）

中華職棒35年台灣大賽於昨（19）日在台北大巨蛋開打，由統一7-ELEVEn獅對戰年度勝率第1的中信兄弟。中信兄弟先前公布啦啦隊Passion Sisters（PS女孩）成員班表，韓籍成員邊荷律連2天都會登場應援，而她近日也發布中文加油影片，過程中不小心露出「邪惡視角」，影片曝光後瞬間引發粉絲暴動。荷律律近日在IG曬出應援影片，畫面中她身穿白色低胸洋裝，露出招牌笑容高喊：「台灣大賽我來了，中信兄弟總冠軍！」講完後她似乎意識到音量太大，連忙害羞地摀著嘴，模樣十分可愛。而邊荷律在說話的同時，身體微微向前傾，「邪惡視角」瞬間吸盡眾人目光，貼文湧入4.6萬人按讚，大批粉絲紛紛留言直呼：「這影片不知不覺看了半小時」、「勝利女神」、「邊邊真的好可愛」、「這影片我可以看一整天！」除了邊荷律外，韓籍人氣成員李丹妃及短今、凱蒂、畇二、小迪、少鹽、曼容、貴貴等成員也都有出席應援，陣容相當華麗。昨日中信兄弟在6局下半時將戰局逆轉，一陣猛攻進帳7分，最終以10比4擊敗統一獅奪下首勝。邊荷律也在IG曬出自己在場邊休息時，透過電視轉播關心戰況的畫面，當中信兄弟大比分超前，她激動到又叫又跳，超嗨瞬間全被拍下，粉絲也粉粉笑翻直呼：「連休息也是跳不停，真的是活力十足」、「勝利女神加持！」