今（20）日北部地區的民眾如果有出遊計畫可以能要取消了！中央氣象署發布豪雨警報，因受到東北風影響，今(20)日北部5縣市雨神來襲，會一路下到晚上，豪雨警戒的地區包含了宜蘭、基隆、臺北、新北、花蓮。其中宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，而在基隆北海岸及臺北市山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮及新北(汐止區)地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
天氣職人吳聖宇粉專提醒，南下的東北季風增強，從昨(19)日就會開始影響台灣，降雨預估會持續到週日(20日)，迎風面局部區域持續會有較大雨勢出現的機會，預期要等到下週一(21日)東北季風稍微減弱，降雨量才會減少。這次的東北季風主要來自低層的大陸高壓前緣南下所造成，中高層西風槽位置仍然相當北邊，台灣上空持續位於副熱帶高壓的範圍內，西風槽並沒有影響到台灣，因此天氣的變化比較單純是底層季風增強所造成，降雨也明顯的集中在迎風面上，其他地方就不受太大的影響。
⚠️豪雨特報警戒範圍
影響時間：20日上午至20日晚上
📍大豪雨：宜蘭縣山區
📍豪雨：基隆北海岸、臺北市山區
📍大雨：新北市、宜蘭縣、花蓮縣
⚠️陸上強風特報
發布時間：10/20 09:15
影響時間：20日上午至20日晚上
東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有９至１０級強陣風，嘉義、臺南沿海空曠地區及基隆北海岸、金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。
📍影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、馬祖地區
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⚠️豪雨特報警戒範圍
影響時間：20日上午至20日晚上
📍大豪雨：宜蘭縣山區
📍豪雨：基隆北海岸、臺北市山區
📍大雨：新北市、宜蘭縣、花蓮縣
⚠️陸上強風特報
發布時間：10/20 09:15
影響時間：20日上午至20日晚上
東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有９至１０級強陣風，嘉義、臺南沿海空曠地區及基隆北海岸、金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。
📍影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、馬祖地區