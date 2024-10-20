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▲《八尺門的辯護人》昨日是最大贏家，斬獲7座金鐘獎。（圖／三立電視提供）

▲《此時此刻》一座金鐘都沒拿下，慶功宴上作勢傷心落淚。（圖／記者吳昕蓓攝）

▲李李仁（左起）、楊麗音、黃舒湄憑藉《華麗計程車行》，均有入圍金鐘。（圖／記者嚴俊強攝）

▲傅孟柏《美食無間》入圍戲劇男主角，最後被吳慷仁擊敗。（圖／記者葉政勳攝）

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮昨（19）日落幕，《有生之年》和《八尺門的辯護人》成最大贏家，分別拿下6、7個獎項。可惜幾家歡樂幾家愁，對比得獎者的風光，今年入圍9項大獎卻全數槓龜的《此時此刻》劇組略顯鼻酸，另外像是《何百芮的地獄獨白》、《華麗計程車行》、《美食無間》這次也都有入圍金鐘，遺憾沒抱回任何一座金鐘獎。《有生之年》昨日獲得金鐘「戲劇節目獎」，劇中男主角吳慷仁、楊貴媚也雙雙拿下戲劇類最佳男女主角獎項，就連男配角鄭元暢和導演許肇任也都勇奪金鐘，讓《有生之年》劇組慶功嗨翻了。反觀入圍9項大獎的《此時此刻》，昨日與金鐘獎全數擦邊，差點拿下戲劇最佳女主角的郭雪芙不氣餒，笑說：「非常感謝（評審），能入圍就很不容易。」而LINE TV和華視共同出品的《華麗計程車行》，其實這次得獎呼聲也極高，同樣入圍戲劇節目獎，女主角楊麗音、男配角李李仁、女配角黃舒湄表現都不遜色，可惜最終還是沒抱回金鐘。但李李仁、楊麗音在紅毯上受訪時，就有提到這次在劇中的表現，一個演計程車行董娘、一個演司機，兩人都表示光演出這些角色就很過癮了，想必也不會失落。改編自宅女小紅故事的電視劇《何百芮的地獄獨白》，這次入圍戲劇節目編劇，女配角孫可芳、鍾瑶也同樣有入圍，但均未獲獎。有美食又有警匪鬥智的電視劇《美食無間》這次也入圍戲劇節目獎，導演奚岳隆、男主角傅孟柏也有入圍，可惜3獎項全數槓龜。