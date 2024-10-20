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▲19日深夜，新北土城區裕民路、樂利街口，發生車禍事故，徐姓男子駕駛BMW疑似打滑，先逆向撞擊一台小客車，再撞上路邊店家及一整排機車。（圖／翻攝畫面）

▲19日深夜，新北土城區裕民路、樂利街口，發生車禍事故，徐姓男子駕駛BMW疑似打滑，先逆向撞擊一台小客車，再撞上路邊店家及一整排機車。（圖／翻攝畫面）

19日深夜11點多，新北市土城區裕民路、樂利街口，發生一起車禍事故，31歲徐姓男子駕駛BMW，疑似駕車時不慎打滑，先是逆向撞擊一台小客車後，再爆衝撞上路邊店家及一整排機車，所幸未造成人員傷亡，詳細事故原因、財物損失等，還有待警方進一步釐清。據了解，昨天深夜，徐男駕駛一台BMW，行經裕民路、樂利街口，疑似不慎打滑，先是逆向撞擊58歲陳姓男子駕駛的小客車，之後再衝撞路邊店家及14台機車，警方獲報到場，全案依交通事故相關規定處置。