19日深夜11點多，新北市土城區裕民路、樂利街口，發生一起車禍事故，31歲徐姓男子駕駛BMW，疑似駕車時不慎打滑，先是逆向撞擊一台小客車後，再爆衝撞上路邊店家及一整排機車，所幸未造成人員傷亡，詳細事故原因、財物損失等，還有待警方進一步釐清。 我是廣告 請繼續往下閱讀 據了解，昨天深夜，徐男駕駛一台BMW，行經裕民路、樂利街口，疑似不慎打滑，先是逆向撞擊58歲陳姓男子駕駛的小客車，之後再衝撞路邊店家及14台機車，警方獲報到場，全案依交通事故相關規定處置。▲19日深夜，新北土城區裕民路、樂利街口，發生車禍事故，徐姓男子駕駛BMW疑似打滑，先逆向撞擊一台小客車，再撞上路邊店家及一整排機車。（圖／翻攝畫面）▲19日深夜，新北土城區裕民路、樂利街口，發生車禍事故，徐姓男子駕駛BMW疑似打滑，先逆向撞擊一台小客車，再撞上路邊店家及一整排機車。（圖／翻攝畫面） 台88線重大車禍！小客車追撞貨車釀1死3傷 男子摔落橋下送醫不治新北五股死亡車禍！機車碰撞小貨車 20歲騎士噴飛傷重命危搶救秀姑巒溪河堤烤肉！花蓮男遭湍急溪水沖走溺斃 家屬知悉心碎崩潰蘆洲男酒駕釀禍！倒車突爆衝撞進騎樓 5機車遭撞翻離譜畫面曝光 關鍵字 新北土城車禍BMW14機車打滑