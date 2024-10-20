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中華職棒總冠軍賽首戰由中信兄弟隊上統一獅隊，昨在台北大巨蛋登場，湧入4萬名球迷進場再創紀錄。不過，散場時人潮都擠在北捷手扶梯上，險象環生。對此，台北市長蔣萬安今（20）日回應，台北捷運公司一定會進行檢討，「短時間湧入這麼多人，一定要提早進行手扶梯管制等等措施」，相信今天捷運公司就會做相關管制。台北市長蔣萬安今早出席台北葫蘆寺救護車捐贈典禮前被媒體堵訪，記者問到昨天中職獅象大戰球迷散場狀況不少，尤其不少民眾擠在北捷手扶梯上、非常危險，還因此向北市議員陳情。對此，蔣萬安回應，昨天大巨蛋是首次舉辦中職總冠軍戰，史上第一次湧入4萬多球迷，創下最高人數。這不僅是台北市的驕傲，也是全台灣的驕傲，當然也因此短時間湧入非常多民眾進入捷運各個站口。蔣萬安強調，捷運公司會檢討未來大型賽事活動，一定要超前部署。昨天即使已經設有指揮中心，並加派39名人力，但短時間湧入這麼多人，手扶梯一定要提早管制，相信今天捷運公司就會做出相關管制，「一定會確實確保市民朋友的安全」。