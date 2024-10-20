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NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（20）日迎來第56集，本集節目由主持人呂佳宜，以及鞋頭18哥以及大隻哥，帶讀者朋友們開箱。究竟這雙鞋內藏著什麼秘密，以及目前市場行情價大約如何，詳細內容也歡迎讀者朋友可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。主持人18哥首先在節目上提到這雙《KOBE 9 ELITE PROTRO HALO》，他表示，「而像今天的9代鞋款還有出高筒，是因為他在Kobe8的時候，就是阿基里斯腱斷掉了，所以後來才有出高筒的鞋款。」而這雙《KOBE 9 ELITE PROTRO HALO》除了高筒之外，當然也有低筒款式，至於實際穿起來的腳感如何，18哥表示，「事實上它是沒是用那個REACT，這個鞋墊比GT CUT 1還厚，。」而這雙鞋目前的市價大約落在多少，主持人大隻哥則表示，「其實說真的這雙的價格真的算親民，這雙低筒現在大概7000多塊新台幣差不多。高筒雖然定價比較貴，不過也差不多是這個價錢，