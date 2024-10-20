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▲陸弈靜以《白衣蒼狗》第8次角逐金馬獎，入圍最佳女配角，片中每次出場都有精彩表現。（圖／台北金馬影展執委會提供）

全球影視圈都不乏演技出色，卻始終在某些獎項上欠缺肯定的好演員，就像奧斯卡金像獎從來不會頒給葛倫克蘿絲，才剛結束的第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮舉行前，也沒有人知道曾經摃龜7次的楊謹華，能不能順利終結悲情？還好她最後真的獲獎，更以淚流滿面的真誠表情贏得觀眾的支持。即將在下個月23日舉行的第61屆金馬獎頒獎典禮，類似的情形可能上演，也是7度摃龜的陸弈靜，又以《白衣蒼狗》第8度提名，不過她碰上《小雁與吳愛麗》楊貴媚這個超強對手，不一定能有楊謹華的幸運。大多數觀眾都已經認定陸弈靜是硬裡子的老戲骨，很難想像她竟然到現在都還不是金馬獎的得主，她曾以《河流》、《你那邊幾點》、《深海》、《一席之地》、《德布西森林》、《3天2夜》6度提名最佳女配角，又以《不見》入圍最佳女主角，都沒能抱回獎座。今年第8度入圍金馬獎，將以《白衣蒼狗》角逐最佳女配角，台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥形容她在片中「演出了長照生活和貧窮的處境交融下的疲憊感，角色不能有太大幅度的表演，但即使是背部都可以讓觀眾感覺到角色的疲憊感」，透露她雖然在片中出演的段落不多，不過每場戲都非常吸睛。通常在電影獎項評選過程中，評審要在短時間內看大量的影片，對於出場篇幅較多或表演在短時間內就給人鮮明印象的演員較為有利，陸弈靜在《白衣蒼狗》似乎又不是這樣的情況。今年另一位入圍最佳女配角的楊貴媚，演技同樣爐火純青，角色發揮的面向更廣，似乎勝出機率更高。她們都曾是蔡明亮的愛用班底，也合作過不只一部戲，相信不論金馬獎評審如何選擇，都不會因此傷了和氣。