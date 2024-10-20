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▲義美食品週末開吃銅鑼燒冰淇淋「買一送一」！抹茶紅豆、草莓首位任選。（圖／翻攝自義美食品FB）

▲7-11統一超商比菲多冰棒「買一送一」每支下殺13元有找，森永果汁果實冰(葡萄)買2送1。（圖／翻攝自7-11 FB）

▲全家便利商店週末五六日康康5隨買跨店取優惠，古娃娃WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕「買一送一」每支25元有找。（圖／翻攝自全家便利商店FB）

週末假日變天，台北、基隆、宜蘭5縣市豪雨特報，困在家裡爽吃冰品優惠消消氣。義美「銅鑼燒冰淇淋買一送一」；7-11統一超商比菲多冰棒「買一送一」每支下殺13元有找；全家便利商店WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕也「買一送一」，換算每支不到25元，划算冰品好康一次整理。義美食品即日起至10月21日，IRIS & Friends 銅鑼燒冰淇淋「買一送一」！使用日本靜岡抹茶粉製作出有濃郁抹茶香、搭配日式紅豆，在濃郁尾韻回甘中咬得到粒粒紅豆餡，以及在鮮乳冰淇淋基底加入草莓果粒的酸甜，兩款多層次口味可任選，外層的銅鑼燒餅皮也都烙印上可愛的IRIS & Friends圖樣。提醒大家，限現售、每人限購2組，會員不再享95折；每人限購3組；依門市實際庫存為主，數量有限，售完為止。7-11統一超商超值五六日活動今最後一天，ICE比菲多冰棒「買一送一」，換算下來每支下殺13元有找；其他像是森永果汁果實冰(葡萄)買2送1、日本NIJIYA聖代藍莓起司蛋糕/海鹽焦糖堅果任選2件109元優惠。而舒味思萊姆口味氣泡水500ml、指定好自在液體材質衛生棉也都「買一送一」，隨緣紅燒嫩菇湯麵「加10元多一件」、韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水「第2瓶10元」等優惠多多。全家便利商店本週末五六日康康5優惠活動，今最後一天古娃娃WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕「買一送一」只要49元，相當於每支不到25元就能划算開吃；大家最愛的Fami!ce霜淇淋（含阿芙佳朵，限杯裝）也買一送一！另外御茶園冷山茶王、泰山強氣泡水、Gery厚醬起司蘇打餅也都能半價買到。