我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《有生之年》拿下戲劇大獎，導演許肇任（左起）、鄭元暢、楊貴媚、謝展榮、林心如。（圖／記者葉政勳攝）

▲林心如自嘲自己演的戲都不會中。（圖／記者葉政勳攝）

謝祖武21歲兒子謝展榮以《有生之年》獲得金鐘新人獎，製作人林心如說謝展榮一上台她就哭了，但謝祖武反應卻很淡定，只在家庭群組回「我要睡了」，而謝展榮下台後講座就被工作人員收走，他在慶功宴上緊張問，「他們怎麼把我獎盃拿走了？」惹眾人大笑。拿下新人獎的謝展榮，問起爸爸謝祖武有沒有說什麼？謝展榮說，「他只有說『我要睡了』。」還虧長輩都比較早睡，讓鄭元暢開口，「你不要在外面把你爸塑造成這樣，小武哥（謝祖武）在我們心中是很溫暖的人。」謝展榮放冷箭，「我不覺得。」比起爸爸的鼓勵，謝展榮更在意獎盃，「他為什麼把我的獎盃拿走？我一下台他（工作人員）就把我的獎盃拿走了。」讓楊貴媚笑說跟她第一次得獎的時候一樣，工作人員要收獎盃，她還不給，「這是我的！」後來才知道那只是樣品，之後才會再寄真的獎盃給得獎者，謝展榮這才鬆一口氣。林心如和謝展榮本來就認識，上上一次見面是他國三的時候，當時只覺得他是一個帥帥的小男生，結果上次見面謝展榮已經上大學，她驚呼，「哇怎麼變這麼帥，我馬上跟他照相發照片給導演看，那時候就是缺一個高中生，想找新鮮面孔。」林心如上一次上台領獎是《16個夏天》，同樣是擔任製作人，林心如說，「從展榮上台我就開始哭了，到小粽、慷仁、媚姐到最後，心情起伏很大，開心到上去我都語無倫次，不知道要講什麼，我很常跟TVBS合作，做戲是第二次，第一次是《16個夏天》，很高興幫他們抱回大獎，很感動。」拿下最佳男配角獎的鄭元暢，首度入圍就摘金，他分享，「一定要感謝心如自始至終都沒有『移情別戀』，因為很多角色都有備案，只有我這角色她自始至終挺我到底。」會不會等這個獎等很久？鄭元暢說，「因為拍戲也拍了21年，期待還是會有，但得獎是錦上添花，絕對不是我拍戲的目的，還是以有趣好玩為主。」鄭元暢也對當製作人很有興趣，會向林心如學習。被問到會不會拍續集，林心如說不會，「有些東西停在最好的時候就好，與其做續集不如把精力放在下一個戲劇上面。」至於下一部戲會不會想軋一角？林心如自嘲，「我自己演的都不會中啊！」