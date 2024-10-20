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▲張清芳（左）與胡瓜說說唱唱，互虧互糗，宛如昔日綜藝節目中的橋段重現。（圖／上引娛樂提供）

▲張清芳在演唱會上帶來多首招牌歌曲，天后丰采十足，令觀眾聽得如癡如醉。（圖／上引娛樂提供）

▲張清芳的演唱會除了台上演出精彩，台下也眾星雲集，堪稱台北週末夜的盛事。（圖／上引娛樂提供）

昨晚第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮，不少觀眾驚見評審名單上竟有胡瓜的名字，好其他為何會是戲劇類的評審，而他也沒有現身頒獎典禮。原來他前往為相交多年的張清芳演唱會《花見特別安可場》擔任來賓，兩人你來我往，鬥嘴互虧，宛如昔日在綜藝節目上的訪談橋段重現，他還在與張清芳合唱〈愛情限時批〉時，在間奏大跳「16蹲」，差點讓張清芳笑到唱不下去，也令在台北小巨蛋內的全場觀眾興奮尖叫。早年歌手能夠上大牌主持人的節目和他們單獨訪談，代表有一定的地位，張清芳在樂壇走紅多年，交手過的綜藝大哥們也不少，演唱會開始時，4面台的大螢幕就播放著她過往在《連環泡》、《龍兄虎弟》、《歡樂100點》等經典綜藝節目的精彩畫面，正當觀眾還沉醉在她和張菲、胡瓜、費玉清等天王級主持人鬥嘴的片段時，突然前奏一下，胡瓜登場演唱〈凡人歌〉，全場立刻驚喜尖叫，歡呼掌聲不絕於耳。張清芳見了他，問道：「請問是胡信宏先生嗎？」虧他的造型與「五月天」阿信神似，胡瓜稍後則回敬：「當年看著她出道，從來沒想過會紅，可是我還是很疼愛她。」張清芳笑答：「沒有啦，你才看不上我。」胡瓜表示那個時候已經結婚了，張清芳再糗他：「你還結了兩次。」胡瓜只好反擊：「好啊，妳就不要也結第2次。」聽得台下觀眾笑聲不斷。為何邀請胡瓜來助陣？張清芳解釋：「在剛剛看的影片當中，胡瓜是唯一還有留下來的。」表示只剩他目前還在演藝線上，稱他真的太努力賺錢，胡瓜則反擊稱台下來欣賞演唱會的曾國城更愛賺，還開創副業賣麵。張清芳的好人緣使她的演唱會上星光雲集，卡司陣容並不比金鐘獎頒獎遜色，還有A-Lin一同上台來個雙金曲歌后互展歌藝，聽得全場觀眾耳朵出油。綜藝大姊大張小燕則在包廂座位欣賞，張清芳謝謝她介紹自己認識了重量級音樂人陳志遠，得到對方為她量身打造一曲〈你手中的清水燒〉，其他全程欣賞的演藝圈名人還包括李明依、巫啟賢、許茹芸、聶雲、Ella陳嘉樺等。