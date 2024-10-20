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▲狄志為也呼籲觀眾們：「評審是無私、不受影響的，看得還是他的演技」，希望大家能先撇除偏見與對立，把重點聚焦到吳慷仁的實力上。（圖／狄志為臉書）

▲吳慷仁奪視帝在中國仍緊盯直播 聽到自己名字激動噴淚。（圖／吳慷仁臉書）

▲吳慷仁以《有生之年》拿下第59屆金鐘獎的「戲劇節目男主角獎」。（圖／NOWnews製圖）

第59屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮昨（19）日晚間順利落幕，本屆最佳男主角由出道多年的資深演員吳慷仁，以作品《有生之年》奪得「視帝」的寶座。雖然吳慷仁本人因在中國拍戲而無法到場，但也向媒體分享觀看直播時激動落淚的心境，資深媒體人狄志為有感而發，寫下長文祝賀的同時不忘喊話吳慷仁：「記得栽培你的台灣戲劇圈！」資深媒體人狄志為在昨日的金鐘獎結束後寫下長文分享心得，他特別點名本屆最佳男主角吳慷仁，除了不吝大讚他演活了劇中失敗的魯蛇角色，也提及以往在臉書就分享過，看好吳慷仁會以《有生之年》入圍金鐘，沒想到最後不但入圍，還拿下影帝。雖然吳慷仁缺席本屆頒獎典禮的行為，遭到不少台灣觀眾大力抵制他的作品，並對他是否具有獲獎資格感到懷疑，但狄志為也呼籲觀眾們：「評審是無私、不受影響的，看的還是他的演技」，希望大家能先撇除偏見與對立，把重點聚焦到他的實力上。不過，狄志為同時也標注吳慷仁的帳號向他喊話，希望他未來不會再缺席任何頒獎典禮，要記得栽培自己的台灣戲劇圈。去年剛拿下金馬影帝，今年接著奪下金鐘視帝的演員吳慷仁，精湛真實的演技一直廣受台灣觀眾的好評，實力派演員的形象也深入人心，遠赴中國拍戲的他，雖然因行程問題無法到場參與，但昨日晚間也透過手機查看金鐘直播，聽聞自己獲獎的消息後還一度落淚。近來吳慷仁與中國的經紀公司「壹心娛樂」簽約、10月1日中共國慶時發表祝賀等一系列舉動，引起軒然大波與台灣粉絲的反彈，在本屆金鐘前夕，原先曾傳出他會準時出席，但卻在典禮前兩天突然變卦，稱工作因素無法出席，但仍有不少民眾猜測，缺席理由除了拍片外，與近來的「親中」風波有關。