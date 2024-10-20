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▲楊謹華（左）示意林心如把外套給她，林心如反應過來立刻照做，盡顯姐妹好交情。（圖／金鐘獎YouTube）

▲楊謹華（左）、林心如（右）在《華燈初上》飾演酒店媽媽桑蘇媽媽、蘿絲媽媽。（圖／記者葉政勳攝 ）

由女星林心如擔任製作人的電視劇《有生之年》，昨（19）日風光抱回6座金鐘獎，戲劇節目得獎時，林心如表情震驚，接著起身拉著同組的演員、工作人員一起上台，原本披在肩上的外套滑落一角。當時，坐在附近的楊謹華見狀，立刻朝林心如伸手，示意要接過外套，幫她保管，這幕畫面被網友捕捉，笑說是最感動的一幕：「真的暖哭欸」。林心如和楊謹華是多年好友，兩人2021年合作懸疑劇《華燈初上》，在劇中飾演一起在酒店工作的好姊妹，戲外也有好交情。昨日《有生之年》獲獎，林心如帶領團隊上台領獎，本來披在肩上的西裝外套在走動時滑落；看到林心如著急上台，楊謹華立刻伸手，示意林心如把外套給她，林心如當下也秒懂楊謹華的意思，把外套脫掉交給楊謹華後，就和劇組一起走上台領獎。這幕姐妹默契極佳的畫面被網友捕捉，大家看了也紛紛留言，「有一種友情叫『林心如與楊謹華』參與彼此的高光時刻，還不忘提醒要脫外套，59金鐘最喜歡的一幕」、「幫林心如拿外套真的超級貼心」、「金鐘獎最讓我感動的一個畫面是…楊謹華伸手要林心如把外套脫下來交給她再上台，真的暖哭欸」、「蘿絲媽媽和蘇媽媽（華燈初上角色名）感情真的好好」。其實當年《華燈初上》播出時熱度也不低，該劇更以大熱劇之姿，入圍第57屆金鐘獎10項大獎，包含導演獎、編劇獎、男女主角、男女配角等，可惜最終並未獲得任何獎項。當時楊謹華、林心如雙入圍女主都爆冷門落敗，讓不少粉絲錯愕，所幸本屆金鐘獎，楊謹華以《不良執念清除師》女配角獲獎，林心如《有生之年》也成大贏家，姐妹倆都從低谷攀上巔峰，實力備受肯定。