塔羅占卜師Princess分享12星座本周運勢（10月20日至10月26日）。
🟡牡羊座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周感情方面你的對象雖然肯負責，但是你會覺得對方有話不說、有祕密或是模凌兩可，會讓你有點消極。工作上日常瑣事比較多，要多擔待一點；感情上你會想放棄，或暫時不管。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作。
這周小心狀況多，或是跟人家喬不攏，要多注意。工作上小心出狀況；感情上約會狀況多。
🟡雙子座
本周運勢重點，日常。
這周對未來有期待，開始展望未來，有可能是日子過得太平凡，但是你沒有行動力。工作上要有突破的動力；感情上有想談戀愛的心情，要多出門走走。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有三角戀，對方雖然對你冷處理，但是也不太滿意了，會不會有答案還是未知數。工作上小心客戶不滿意；感情上有三角戀的跡象。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周有好有壞，好的方面是收穫良多，但是你可能會有點急，甚至有點焦慮，可以放鬆一下。工作上狀況極佳，不要太急；感情上對方可能不是爛桃花，但你會覺得有點差。
🟡處女座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面有突如其來的一見鍾情，會給你戀愛感，讓你整天心情都很好。工作上有合作運，或是有好事發生；感情上有桃花，蠻幸運的！
🟡天秤座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周感情方面互相冷淡，你會不太想觸碰感情這塊。工作上注意溝通問題；感情上你跟你的桃花差不多，不太想談戀愛。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面有轉機，就快要有對象了，但是要小心突然沒了，或是個爛桃花。工作上有轉機，小心意外；感情上有進一步的機會，但是會有意外。
🟡射手座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周你會開始新計劃，新點子執行，結果不錯。工作上很有行動力，有驚喜的成果；感情上你會比較主動，結果不錯。
🟡摩羯座
本周運勢重點，日常。
這周感情方面對方頗有微詞，你們缺少溝通，你也比較被動一點。工作上小心客戶抱怨多，你會卡在自己感覺這塊；感情上對方有話不直說，你可以多問問。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、日常。
這周會有好轉的機會，但是馬上又陷入不穩定，狀況不是太好。工作上狀況不穩；感情上有進一步的機會，小心感情不穩定。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面有桃花2選1，務必睜大眼睛。工作上有狀況出現，你正在選擇中；感情上會有點猶豫要不要放棄，會有新的對象出現。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周感情方面你的對象雖然肯負責，但是你會覺得對方有話不說、有祕密或是模凌兩可，會讓你有點消極。工作上日常瑣事比較多，要多擔待一點；感情上你會想放棄，或暫時不管。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作。
這周小心狀況多，或是跟人家喬不攏，要多注意。工作上小心出狀況；感情上約會狀況多。
🟡雙子座
本周運勢重點，日常。
這周對未來有期待，開始展望未來，有可能是日子過得太平凡，但是你沒有行動力。工作上要有突破的動力；感情上有想談戀愛的心情，要多出門走走。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有三角戀，對方雖然對你冷處理，但是也不太滿意了，會不會有答案還是未知數。工作上小心客戶不滿意；感情上有三角戀的跡象。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周有好有壞，好的方面是收穫良多，但是你可能會有點急，甚至有點焦慮，可以放鬆一下。工作上狀況極佳，不要太急；感情上對方可能不是爛桃花，但你會覺得有點差。
🟡處女座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面有突如其來的一見鍾情，會給你戀愛感，讓你整天心情都很好。工作上有合作運，或是有好事發生；感情上有桃花，蠻幸運的！
🟡天秤座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周感情方面互相冷淡，你會不太想觸碰感情這塊。工作上注意溝通問題；感情上你跟你的桃花差不多，不太想談戀愛。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面有轉機，就快要有對象了，但是要小心突然沒了，或是個爛桃花。工作上有轉機，小心意外；感情上有進一步的機會，但是會有意外。
🟡射手座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周你會開始新計劃，新點子執行，結果不錯。工作上很有行動力，有驚喜的成果；感情上你會比較主動，結果不錯。
🟡摩羯座
本周運勢重點，日常。
這周感情方面對方頗有微詞，你們缺少溝通，你也比較被動一點。工作上小心客戶抱怨多，你會卡在自己感覺這塊；感情上對方有話不直說，你可以多問問。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、日常。
這周會有好轉的機會，但是馬上又陷入不穩定，狀況不是太好。工作上狀況不穩；感情上有進一步的機會，小心感情不穩定。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面有桃花2選1，務必睜大眼睛。工作上有狀況出現，你正在選擇中；感情上會有點猶豫要不要放棄，會有新的對象出現。
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