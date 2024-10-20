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▲黑嘉嘉禮服美背大露，加上圍棋造型，既性感又不失端莊。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆金鐘獎頒獎典禮在昨（19）日已圓滿落幕，雖然天公不作美下雨了，但依舊不影響頒獎典禮的精彩程度。其中被網友封為「千年一遇美女棋士」的黑嘉嘉，則在走紅毯時穿著一襲上面都是「圍棋」的露背長禮服現身，畫面果然美不勝收，一出場就引起網友熱議。黑嘉嘉參與戲劇《不良執念清除師》飾演紋身仕女，這次隨著劇組一起走上紅毯，然而仔細一看，她身上的禮服竟然是由一塊一塊的圍棋盤拼貼而成，顏色更是選了與棋盤相近的沙泥色，展現優雅與沈穩的氣質，創意靈感的設計更是驚豔在場眾人。而透過側拍畫面可以看到黑嘉嘉美背全露，完美呈現腰部的S曲線。黑嘉嘉的禮服是源自倫敦成立的女裝品牌APUJAN，設計師巧妙地融合東方元素與現代設計，前方高領與削肩的設計搭配露背的剪裁，整體看起來端莊優雅又不失性感，一層一層的布料也讓黑嘉嘉舉手投足之間充滿律動感，更展現出她對圍棋的喜愛。《不良執念清除師》今年一共入圍戲劇節目獎、戲劇節目男主角獎、戲劇節目男配角獎、戲劇節目女配角獎、戲劇節目最具潛力新人獎、戲劇節目導演獎、戲劇節目編劇獎、戲劇類節目視覺特效獎、戲劇類節目創新獎等9項大獎，被視為金鐘59的大熱門之一。而最終拿下編劇獎與楊謹華的女配角獎，這部劇也終結楊謹華金鐘槓龜之路，在她第8次入圍後，終於如願拿下金鐘獎。